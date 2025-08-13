Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 47 milhões; veja as dezenas sorteadas
As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (12), em São Paulo. Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (14).
O concurso 2.900 teve os seguintes números sorteados: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.
Os 5 acertos tiveram 53 apostas ganhadoras, que receberão cada uma R$ 40.487,59. Já os 4 acertos registraram 2.885 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.226,03 para cada.
A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado novamente, além do rateio.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.
