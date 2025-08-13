Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 47 milhões; veja as dezenas sorteadas As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 12/08/2025 - 21h02 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h02 ) twitter

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira (12), em São Paulo. Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 47 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (14).

O concurso 2.900 teve os seguintes números sorteados: 33 - 50 - 54 - 55 - 59 - 60.

Os 5 acertos tiveram 53 apostas ganhadoras, que receberão cada uma R$ 40.487,59. Já os 4 acertos registraram 2.885 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.226,03 para cada.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado novamente, além do rateio.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

