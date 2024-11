Mega-Sena com prêmio de R$ 94,8 milhões é sorteada; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 29/10/2024 - 20h02 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h02 ) twitter

Mega-Sena tem aposta mínima de R$ 5 Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 94,8 milhões foi sorteada nesta terça (29), em São Paulo O concurso 2.791 teve os seguintes números sorteados: 02 - 03 - 11 - 25 - 37 - 43. A Caixa deve divulgar em breve se houve ganhador do prêmio principal e o rateio dos cinco e quatro acertos.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 5. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

Os sorteios são realizados sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.