Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 32,3 milhões nesta quinta-feira; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 04/09/2025 - 20h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

A Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 32,3 milhões nesta quinta-feira (4), em São Paulo. O concurso 2.910 teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp