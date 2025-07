Mercado dá indícios de incerteza para a economia brasileira após carta de Trump Risco-país e juros futuros brasileiros responderam ainda nesta quarta-feira, com crise entre Brasil e EUA Economia|Do R7, em Brasília 09/07/2025 - 21h50 (Atualizado em 09/07/2025 - 21h50 ) twitter

Ibovespa já teve queda nesta quarta-feira ESTADÃO CONTEÚDO

A percepção de risco sobre a economia brasileira aumentou nesta quarta-feira (9) após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano a partir de agosto.

O principal indicador de risco-país, o Credit Default Swap (CDS) de cinco anos, subiu mais de 3% no dia, evidenciando o estresse dos investidores com os impactos comerciais e políticos da decisão.

O movimento repercutiu em toda a curva de juros futuros, com destaque para os vencimentos mais longos, a partir de 2028, que renovaram máximas intradia durante o pregão.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 encerrou a sessão cotado a 14,930%, ante 14,923% na véspera. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,175% para 14,270%, enquanto o de 2028 saltou de 13,419% para 13,595%. O papel de 2029 avançou de 13,304% para 13,485%.

Segundo analistas, a curva longa foi diretamente afetada pelo anúncio de Trump, apesar da reação ainda contida nos vencimentos de curto prazo.

Para Tiago Hansen, economista da Alphawave Capital, a tarifa impactou a parte longa da curva, mas o principal estresse se concentrou no câmbio. “Os juros não absorveram toda a tensão, mas o risco-país saltou”, destacou.

Ibovespa em queda

Além do CDS, o Ibovespa fechou em queda de 1,31%, aos 137.480 pontos, com forte pressão no período da tarde após a divulgação da carta de Trump endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No documento, o republicano alegou retaliação a ações do Brasil contra empresas norte-americanas e mencionou o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O dólar também registrou alta durante a sessão, acompanhando o movimento de aversão global a ativos de mercados emergentes.

Em paralelo, os juros dos Treasuries norte-americanos recuaram após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, que indicou cautela em relação à inflação e incertezas sobre o início de um novo ciclo de cortes.

Lei da Reciprocidade

No plano político, Lula respondeu à medida anunciada com a promessa de utilizar a recém-aprovada Lei da Reciprocidade Econômica para adotar contramedidas. A legislação permite resposta a países que impõem barreiras comerciais ao Brasil.

A escalada de tensões comerciais afeta diretamente empresas brasileiras com presença nos EUA e pressiona a política monetária nacional.

“O ambiente externo complica o espaço para cortes de juros no Brasil, mesmo com a possível flexibilização nos Estados Unidos”, explicou Flávio Serrano, do banco BMG.

O impacto das tarifas não se restringiu ao Brasil. Outros sete países também receberam comunicados semelhantes, incluindo Sri Lanka, Argélia e Filipinas.

Segundo Trump, novas cartas devem ser enviadas nos próximos dias, dentro de uma política de revisão de acordos comerciais.

Mesmo com os sinais negativos para emergentes, o índice Nasdaq, em Nova York, fechou em alta e renovou recorde de fechamento, impulsionado por ações do setor de tecnologia.

No entanto, a divergência entre o otimismo em Wall Street e a pressão sobre ativos brasileiros mostra o grau de isolamento da economia nacional diante da política comercial da Casa Branca.

