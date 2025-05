Não recebeu a restituição? Saiba as datas dos próximos lotes Nesta sexta-feira (30), mais de 6 milhões de contribuintes prioritários começam a receber a restituição do Imposto de Renda deste ano Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao todo, Receita Federal vai pagar as restituições em cinco lotes Joédson Alves/Agência Brasil/Arquivo

Os primeiros contribuintes que declararam o Imposto de Renda de 2025 começam a receber as restituições nesta sexta-feira (30). A Receita Federal calcula que R$ 11 bilhões — o maior montante já pago pelo órgão em um único lote — serão destinados a 6,2 milhões de pessoas.

Neste primeiro momento, recebem o valor os contribuintes com prioridade, como idosos e pessoas com deficiência. Mas o calendário do Leão ainda prevê outras quatro datas para restituição (veja a seguir).

📅 Calendário de restituições

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 30 de agosto (corrigido para manter sequência lógica)

30 de agosto 5º lote: 30 de setembro

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano. O prazo de entrega começou em 17 de março e termina às 23h59 desta sexta-feira (30).

Devem entregar a declaração aqueles que, ao longo de 2024, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

💵 Primeiro lote

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

2.375.076 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;

2.346.445 contribuintes de 60 a 79 anos;

1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

240.081 contribuintes acima de 80 anos;

199.338 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

CONFIRA AQUI SE VOCÊ NO PRIMEIRO LOTE DE RESTITUIÇÃO DO IR 2025

‌



👤Prioridades

Neste ano, além daqueles que fazem parte das prioridades legais, recebe primeiro também quem optar pela declaração pré-preenchida e também escolher para receber a restituição por meio do Pix. Depois, vem os contribuintes que utilizam apenas uma das opções, a pré-preenchida ou o Pix.

Quais são as prioridades legais?

Contribuinte com idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual/superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Contribuinte cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuinte que utilizaram, ao mesmo tempo, a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix;

Utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix;

Demais contribuintes.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp