Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena vai a R$ 35 milhões; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 23/08/2025 - 21h41 (Atualizado em 23/08/2025 - 21h42 )

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada neste sábado (23), em São Paulo. O concurso 2.905 teve os seguintes números sorteados: 04 - 17 - 18 -26 -43 - 52

Com isso, o prêmio principal vai a R$ 35 milhões no próximo concurso, que será sorteado na terça (26).

Os 5 acertos tiveram 39 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 50.671,85 para cada. Já os 4 acertos registraram 3.318 apostas vencedoras, que vão receber cada R$ 981,75.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

