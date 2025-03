Optou pelo saque-aniversário e foi demitido? Veja datas de pagamento do FGTS Serão realizados o pagamento de cerca de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores a partir de 6/3 Economia|Do R7 01/03/2025 - 11h14 (Atualizado em 01/03/2025 - 11h24 ) twitter

Valor começa a ser pago no dia 6 de março Joédson Alves/Agência Brasil

O pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores demitidos sem justa causa, que aderiram ao saque-aniversário começa a ser pago na próxima quinta-feira (6). Segundo a Caixa Econômica Federal, serão realizados o pagamento de cerca de R$ 12 bilhões para aproximadamente 12,2 milhões de trabalhadores.

Nesta sexta-feira (28), o governo federal publicou uma medida provisória para liberar o FGTS para aqueles que optaram pelo saque-aniversário. A publicação saiu em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

Serão duas etapas de pagamento. A primeira até o limite de R$ 3.000, que deve atingir 93% dos trabalhadores que podem ser beneficiados. Já a segunda parcela, relacionada a valores maiores do que R$ 3.000, vai ser liberada nos dias 17, 18 e 20 de junho. No total, serão disponibilizados R$ 12 bilhões das contas do FGTS para 12,1 milhões de pessoas.

Para operações de antecipação do Saque-Aniversário, ou seja, quando os recursos são dados como garantia em contratos de empréstimo, os valores não podem ser sacados.

De acordo com a Caixa, os valores vão seguir bloqueados na conta dos trabalhadores que realizaram a operação junto às instituições financeiras. O mesmo ocorre para recursos que tiverem bloqueio judicial.

Como será feito o pagamento

O valor será depositado na conta bancária do beneficiário, que está cadastrada no aplicativo FGTS. Aqueles que não possuem, devem procurar a Caixa Econômica Federal.

“Para os trabalhadores que indicaram a conta no app, será efetuado um crédito automático, no valor de até R$ 3 mil, no dia 6 de março, limitado ao saldo disponível por conta de FGTS. Caso o trabalhador tenha um saldo superior a esse valor, o crédito residual será realizado em conta no dia 17 de junho”, informou.

Nascidos entre janeiro e abril recebem dia 6 de março;

Nascidos de maio a agosto, no dia 7 de março;

Nascidos de setembro a dezembro, no dia 10 de março.

Quem tem direito à liberação dos valores

Terão direito a receber os valores aqueles que optaram pelo Saque-Aniversário e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre 2020 e a publicação da MP, no dia 28 de fevereiro, e que possua saldo na conta de FGTS relativa ao contrato. Os valores serão liberados nos casos em que a rescisão contratual tenha ocorrido pelos seguintes motivos:

Despedida sem justa causa;

Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior;

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato;

Extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários;

Suspensão total do trabalho avulso.