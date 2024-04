Pesquisas apontam que 70% ficariam insatisfeitos com o fim do saque-aniversário do FGTS Levantamentos mostram ainda que maioria das pessoas elegíveis ao benefício quer ter o direito de usar o recurso quando quiser

Alto contraste

A+

A-

Maioria dos beneficiados prefere escolher quando usar o FGTS Maioria dos beneficiados prefere escolher quando usar o FGTS (Marcelo Camargo / Agência Brasil - Arquivo)

Duas pesquisas apontaram que 70% dos beneficiados pelo saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) ficariam insatisfeitos caso a modalidade não existisse mais. Os estudos mostram que os elegíveis ao benefício querem ter o direito de usufruir dos recursos do fundo quando for mais conveniente. As pesquisas foram feitas com clientes da ABBC (Associação Brasileira de Bancos) e da Zetta (associação de empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros digitais). Os levantamentos ouviram 6,5 mil pessoas na primeira quinzena de março.

Os dois estudos indicam que mais de 80% dos entrevistados querem ter liberdade para utilizar o dinheiro do FGTS quando considerarem melhor; para 90%, é importante ou muito importante o empréstimo via antecipação do FGTS.

A ABBC ouviu pessoas que contrataram o empréstimo de antecipação do saque-aniversário do FGTS. Para mais da metade dos entrevistados (54%), o dinheiro emprestado foi suficiente para atingir os principais objetivos.

Veja outros destaques da pesquisa da ABBC:

• 45% dos clientes que estavam com dívidas atrasadas usaram o valor para despesas básicas de moradia (luz, água e gás) e carnês/boletos.

• 60% concordam que as taxas do empréstimo com FGTS são menores se comparadas a outras modalidades; 70% concordam que não ter parcela mensal é um atrativo; e 70% concordam que o empréstimo não compromete sua renda mensal.

• 85% dos clientes que contrataram FGTS estavam negativados, tendo a antecipação do saque-aniversário como a única linha de crédito acessível..

• 86% das pessoas consideram contratar novamente o empréstimo no futuro.

• Quase metade dos entrevistados (47%) não sabiam sobre a possibilidade da extinção da modalidade, que afetaria especialmente pessoas que já contaram com o empréstimo e com menor renda.

A pesquisa da Zetta, realizada com amostra representativa de público em geral elegível ao FGTS, mostra que 59% dos entrevistados ficariam insatisfeitos caso o saque-aniversário acabe.

Veja outros destaques da pesquisa da Zetta:

• 85% dos entrevistados consideram contratar o saque-aniversário.

• 89% concordam que acessar o dinheiro do FGTS é uma segurança para emergências financeiras, e 45% dos entrevistados utilizaram o saque-aniversário de forma emergencial .

• Entre os clientes que ficariam insatisfeitos com a extinção do saque-aniversário, falta de liberdade e perda de direitos são percepções frequentes.

• 85% concordam que ter a opção de pegar um empréstimo por meio da antecipação é uma oportunidade de acesso a crédito para quem não tem outras opções