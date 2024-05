Produção industrial sobe pelo 2° mês seguido e atinge 51,2 pontos em abril, aponta sondagem CNI

Alto contraste

Sondagem foi divulgada nesta quinta-feira (23) (José Paulo Lacerda / CNI)

A produção industrial brasileira indicou avanço pelo segundo mês consecutivo e atingiu 51,2 pontos em abril, o que representa um crescimento de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Sondagem Industrial da CNI (Confederação Nacional da Indústria) , divulgada mensalmente a partir de pesquisas entre empresas. Nesta edição, 1.668 companhias foram consultadas entre 1º a 16 de maio.

O índice, que usualmente registra queda em abril, pode ser explicado pelo crescimento da produção das grandes empresas e a estabilidade das médias, informou a confederação.

“Esse avanço está ligado à estabilidade do ajuste dos estoques conforme o planejado pelos industriais, que já acontece há cinco meses. Agora que as indústrias conseguiram se desfazer do excesso de estoques do ano anterior, podem voltar a produzir de olho na demanda do mercado”, explica o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

O resultado abaixo de 50 pontos indica uma queda na produção em comparação com o mês anterior. O índice varia de 0 a 100 pontos.

Além da produção industrial, a pesquisa também mostrou crescimento na UCI (Utilização da Capacidade Instalada), relacionada ao nível de atividade produtiva do momento com o seu potencial máximo de produção. Em abril, a UCI atingiu 70%, avançando 2 pontos percentuais em relação ao mês anterior.

Em contrapartida, o número de empregados registrou um recuo de 0,3 ponto percentual, mas seguiu acima de 50 pontos, registrando 50,1. É o terceiro mês seguido em que o índice fica acima da linha divisória dos 50 pontos.

Expectativas para maio

De acordo com a sondagem, para o mês de maio, os indicadores relacionados a expectativa de demanda (56,1 pontos), compras de matérias-primas (54,1 pontos) e número de empregados (51,6 pontos) tiveram recuo, com alta apenas na expectativa de quantidade exportada (52,6).

“Apesar dos recuos, todos os índices seguem acima de 50 pontos, revelando expectativas positivas. As variações foram, em sua maioria, modestas”, diz o texto.

Em relação à intenção de investimento, a CNI informou que o indicador não apresentou variações significativas, ficando em 56,9 pontos em maio, uma redução de 0,1 ponto percentual quando comparado com abril. O índice ainda representa uma permanência de 5 pontos acima da média histórica da série, de 51,9 pontos.