Saiba por que importação de frango foi suspensa mesmo sem risco para consumidores Países interromperam as importações de carne de aves por risco sanitário entre rebanhos, não por ameaça à saúde humana Economia|Do R7, em Brasília 19/05/2025 - 18h54 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h54 )

Preocupação dos importadores de frango é com a possível infecção de animais em seus países Instituto Mineiro de Agropecuária/Divulgação/Arquivo

Mesmo sem risco ao consumo humano, países importadores de carne de frango suspenderam compras do Brasil após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial. A medida visa proteger os plantéis locais (conjunto de animais selecionados pelo criador), explicou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

“O risco é de que seja transportada a carcaça contaminada com o vírus e contamine os plantéis comerciais daquele país. Não é o consumo humano que está com risco, e sim a contaminação sanitária dos plantéis comerciais”, afirmou.

União Europeia, China, Argentina, Chile, Coreia do Sul, México, Uruguai, Canadá e África do Sul estão entre os 11 parceiros comerciais que adotaram a suspensão. Juntos, respondem por mais de 37% das exportações brasileiras de carne de aves.

Apesar da interrupção nas vendas externas, o ministério estima normalização em até 28 dias, prazo necessário para declarar o território livre do vírus, segundo protocolo internacional.

“Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos com tranquilidade, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária”, disse Fávaro.

Consumo continua seguro

Autoridades sanitárias reiteram que o vírus Influenza Aviária A (H5N1) não é transmitido por meio da ingestão de carne ou ovos preparados adequadamente. A infecção humana costuma ocorrer por contato direto com aves doentes ou superfícies contaminadas.

De 2003 até hoje, foram registradas 874 infecções humanas no mundo, com 458 mortes. Três casos aconteceram nas Américas — Estados Unidos, Equador e Chile. No Brasil, nenhum.

Prevenção e cuidados

Para reduzir o risco, recomenda-se:

Evitar contato com aves mortas ou doentes;

Comunicar autoridades ao encontrar animais em locais públicos;

Utilizar equipamentos de proteção ao manusear aves;

Cozinhar carnes e ovos em temperatura segura (mínimo de 63 °C).

O tratamento para casos suspeitos inclui uso de antiviral nas primeiras 48 horas. Sintomas incluem febre, tosse, falta de ar e, em casos graves, falência de órgãos.

