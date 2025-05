Gripe Aviária: Brasil pode ter perda de US$ 1 bilhão em menos de 5 meses nas exportações Caso, confirmado no último dia 16, aconteceu na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h14 ) twitter

Primeiro caso foi notificado no último dia 16 Vosmar Rosa/MPOR

A confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil levou 9 países a suspenderam as importações de carne de aves e subprodutos brasileiros. Entre as nações está a União Europeia, China, Argentina, Chile, Coreia do Sul, México, Uruguai, Canadá e Africa do Sul, juntos, os países representam 37% das exportações das carnes de aves. Entre janeiro e abril deste ano, por exemplo, o Brasil arrecadou ao menos US$ 1 bilhão com as exportações.

O caso, confirmado no último dia 16, aconteceu na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, protocolos sanitários e comerciais passam a valer para operações internas e com outros países.

Caso prolongado, o caso de gripe aviária no Brasil pode representar uma perda sobre os valores arrecadados com as exportações. Entretanto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deu a estimativa de 28 dias para que o país fique livre da doença.

“O protocolo do ciclo é de 28 dias para a gripe aviária. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos com tranquilidade, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional”, afirmou.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, ao menos 3.934 investigações por suspeita de síndrome respiratória e nervosa das aves estão em andamento no país.

Apesar dos números, a Organização Mundial de Saúde avalia que o risco à saúde pública global por gripe aviária é baixo.

Surtos por gripe aviária na América quase dobram em um ano

A quantidade de surtos de influenza aviária (H5N1) em animais em países da América quase dobrou nos primeiros meses de 2025 em relação ao início de 2024. Entre 1º de janeiro e 16 de maio deste ano, a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) contabilizou 406 casos, um aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2024 (255).

Os dados são referentes a casos em aves selvagens e domésticas e mamíferos selvagens e domésticos. Os casos de 2025 foram registrados em sete países: Argentina (1), Brasil (1), Canadá (27), México (2), Panamá (1), Peru (14) e Estados Unidos (360).

