Gripe aviária: ministro prevê prazo de 28 dias para que Brasil fique livre do vírus Fávaro também disse que novas investigações no Tocantins e em Santa Catarina são por 'sistema estar mais alerta' Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 13h20 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h31 )

Casos de gripe aviária seguem em investigação no Brasil Agência Brasil/Arquivo

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deu a estimativa de 28 dias para que o Brasil fique livre da gripe aviária. A previsão foi indicada a jornalistas nesta segunda-feira (19) e veio em tom otimista na retomada nas exportações, suspensas, em parte, pelo vírus.

“O protocolo do ciclo é de 28 dias para a gripe aviária. Se em 28 dias não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos com tranquilidade, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre de gripe aviária em todo o território nacional”, afirmou.

A condicionante de não ter novos casos dependerá, ainda, da conclusão dos casos que passaram a ser investigados no Tocantins e em Santa Catarina.

Fávaro não comentou resultados da análise, mas atribuiu as novas procuras ao fato de o “sistema estar mais alerta”.

Segundo o ministro, a identificação de um caso faz com que criadores de frango passem a indicar qualquer suspeita. “As doenças respiratórias são várias, não só a gripe aviária”, disse. “Esta é a maior prova que o sistema está funcionando”, sustentou.

Apesar do tom otimista, o ministro também pondera que a volta à normalidade, com retomada de exportações, dependerá de uma análise específica de outros países: “Não significa que, imediatamente, todos os mercados se abrirão. Muitos vão fazer questionamentos, tirar dúvidas, e é normal”.

