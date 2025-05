Gripe aviária: posso continuar comendo frango e ovos? Casos em humanos são raros e ligados ao contato com aves doentes, mas é importante consumir alimentos bem cozidos Saúde|Do R7, em Brasília 16/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h50 ) twitter

Especialistas apontam que a gripe aviária não é transmitida por alimentos cozidos Huyngan/Pixabay/Arquivo

O registro do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil reacendeu discussões sobre os riscos de contágio humano.

Apesar do impacto comercial — a China suspendeu temporariamente as importações de carne brasileira — especialistas garantem que o consumo de carne de frango e ovos segue seguro, desde que respeitadas as orientações sanitárias.

Segundo autoridades sanitárias, o vírus da Influenza Aviária (IA), especialmente o subtipo A (H5N1), pode infectar aves e mamíferos, inclusive humanos.

No entanto, a transmissão para pessoas ocorre, geralmente, por meio do contato direto com aves infectadas ou ambientes contaminados.

“Não há evidência de transmissão pela ingestão de alimentos de origem aviária preparados corretamente”, reforça a Food and Drug Administration (FDA), órgão norte-americano.

Como pode acontecer a infecção?

As aves infectadas eliminam o vírus por secreções e fezes, podendo contaminar ambientes.

A infecção em humanos acontece ao inalar partículas virais presentes no ar ou ao tocar em superfícies contaminadas e, em seguida, levar as mãos à boca, nariz ou olhos.

O risco aumenta quando há manipulação de animais sem uso de equipamentos de proteção individual.

Desde 2003, foram confirmadas 874 infecções humanas por H5N1 no mundo, com 458 mortes. Nas Américas, ocorreram três casos: nos Estados Unidos (2022), no Equador (2023) e no Chile (2023). No Brasil, até agora, não houve registros em humanos.

‌



Quais são os sintomas da gripe aviária?

As manifestações clínicas variam de infecção respiratória leve até pneumonia grave.

Febre alta, tosse e falta de ar estão entre os principais sintomas.

Casos mais graves podem evoluir para falência de órgãos.

O tratamento recomendado é o antiviral fosfato de oseltamivir, eficaz principalmente nas primeiras 48 horas de sintomas.

Como é feita a prevenção?

A prevenção envolve evitar qualquer contato com aves doentes ou mortas, inclusive silvestres, e comunicar autoridades ao identificar animais mortos em locais públicos.

Para trabalhadores e criadores, o uso de equipamentos de proteção, higiene rigorosa e descarte correto de resíduos são essenciais.

Carne de frango e ovos podem ser consumidos com segurança, desde que estejam devidamente cozidos — ovos devem atingir pelo menos 63 °C — e adquiridos de estabelecimentos com controle sanitário.

