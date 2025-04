Secretário prevê folga de R$ 3,9 bilhões para cumprimento da meta fiscal em 2026 Meta de resultado primário para 2026 é prevista em R$ 34 bilhões, segundo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 15/04/2025 - 18h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h27 ) twitter

PLDO definiu que o resultado primário de 2026 será um superávit de R$ 38,2 bilhões José Cruz/Agência Brasil - 17.1.2022

O secretário de Orçamento Federal, Clayton Montes, afirmou nesta terça-feira que a meta de resultado primário para 2026 é prevista em R$ 34 bilhões. Ele disse que as estimativas do governo apontam para uma “folga” de R$ 3,9 bilhões para cumprimento dessa meta. A declaração foi dada durante entrevista coletiva para apresentação do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026.

O PLDO definiu que o resultado primário de 2026 será um superávit de R$ 38,2 bilhões para as contas do Tesouro Nacional, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e Banco Central — o equivalente a 0,28% do PIB (Produto Interno Bruto).

Esse número é o resultado primário para cumprimento da LDO, que considera o resultado do governo central e despesas não computadas no resultado.

Neste caso, o documento apresentou para o exercício de 2026 o resultado primário do governo central como um déficit de R$ 16,9 bilhões, o equivalente a 0,12%.

PLDO de 2026

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que o salário mínimo em 2026 seja de R$ 1.630, aumento de R$ 112 em relação ao valor de 2025.

O Executivo prevê que o crescimento do PIB no ano que vem será de 2,5%, enquanto para 2025 a previsão é de alta de 2,31%.

No texto, o governo federal destaca a meta fiscal de superávit de 0,25% para o 2026. As regras fiscais dão margem para que a meta fique até 0,25 ponto percentual acima ou abaixo de 0,25% — ou seja, o resultado pode variar de 0% a 0,5%.

