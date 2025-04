Lula afirma que Brasil será considerado país desenvolvido pelo mundo Em agenda no interior do Rio de Janeiro, presidente destacou que ‘título’ vai ocorrer após deixar a Presidência da República Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 15/04/2025 - 12h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h30 ) twitter

Lula defende investimentos em infraestrutura Paulo Pinto/Agência Brasil - 08.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (15), que, ao final do mandato, quer que o mundo veja o Brasil como “país desenvolvido” e não em “fase de desenvolvimento”. Em agenda, o petista defendeu investimentos de R$ 1,5 bilhão na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. “Quando eu deixar a presidência quero ter orgulho de que o país será considerado, pelo mundo, como país desenvolvido, e não como país em fase de desenvolvimento”, disse.

“Muita gente que não conhece pode dizer ‘poxa vida, gastar R$ 1,5 bilhão para cuidar de 8 km de estrada? Esses portugueses [empresa gestora das obras na Dutra é de Portugal] são caros’. Não. É que quando você pega uma obra dessa, você não mede pelo tamanho. A importância dela não é o tamanho, é a qualidade do serviço que vai prestar para a sociedade, aos caminhoneiros, para os carros, para as cargas”, destacou.

Na sequência, Lula brincou com os presentes no evento. “Vocês vão até andar de patinete quando ela estiver pronta, disputar com os caminhões quem é que anda mais. Porque o que nós queremos é garantir que esse país deixe de ser eternamente um país pequeno e pobre e se transforme num país rico, em que as pessoas tenham poder de classe media”, completou.

As declarações foram dadas por Lula em Paracambi (RJ). Na ocasião, o presidente visitou as obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O trecho da via em reforma tem investimento federal de R$ 1,5 bilhão. De acordo com o Executivo, as obras começaram em abril de 2024 e, até o momento, 25% estão concluídas.

Estão em andamento obras de construção de novas contenções, fundação de viadutos, drenagens, novos caminhos de serviço e construção do canteiro industrial. “As novas pistas ocupam uma distância de 16 quilômetros, com quatro faixas por sentido, acostamento e uma faixa de segurança, além de duas rampas de escape, que vão gerar mais conforto, segurança e fluidez no tráfego”, detalha o governo.

Com a expansão, a velocidade na rodovia será de 80 km/h. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em 2028 para o trecho da subida sentido São Paulo, enquanto a descida sentido Rio de Janeiro tem previsão de conclusão para 2029. A reforma tem empregado pouco mais de 2 mil trabalhadores e a estimativa é que sejam gerados 5 mil empregos, entre diretos e indiretos, ao longo de todo o período.

Na agenda, Lula defendeu que o país tenha uma combinação intermodal, modelo em que vai permitir, segundo o presidente, fazer com que a nação possa dar um salto de qualidade. “O Brasil não precisa apenas de rodovia, precisa de ferrovia, e o Brasil precisa recuperar a sua cabotagem, porque é preciso que tenha transporte marítimo, rodoviário e ferroviário”.

