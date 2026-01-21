Setor imobiliário bate recorde de lançamentos em 2025 Em termos de valor, setor totalizou R$ 59 bilhões em novos imóveis no acumulado até outubro

O setor imobiliário bateu recorde de lançamentos. Foram 161,7 mil novos imóveis até outubro de 2025, um aumento de 34% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras e a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Desse total, o Minha Casa Minha Vida correspondeu a quase 89%, com cerca de 139 mil unidades lançadas.

Em termos de valor, o setor imobiliário totalizou R$ 59 bilhões em novos imóveis no acumulado até outubro, sendo que apenas o programa social lançou R$ 34 bilhões. Os segmentos de médio e alto padrão tiveram crescimento de 14% nos lançamentos.

