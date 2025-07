Desejo por casa própria impulsiona alta de 24% nas vendas de imóveis em São Paulo Abrainc também destaca mercado diversificado como motor do crescimento imobiliário News das 19h|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 20h13 (Atualizado em 15/07/2025 - 20h13 ) twitter

Desejo de sair do aluguel explica alta nas vendas de imóveis em SP, diz presidente da Abrainc

Entre janeiro e maio de 2025, São Paulo teve um aumento de 24% nas vendas de imóveis, com cerca de 47 mil unidades comercializadas, segundo a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias). Luiz França, presidente da Abrainc, atribui esse crescimento à forte procura das famílias pela casa própria, destacando também o impacto positivo do programa Minha Casa Minha Vida, que registrou um aumento de 54% nas vendas no segmento econômico.

O mercado diversificado contribuiu para esse cenário positivo, com lançamentos em várias faixas de renda impulsionando as vendas de imóveis de médio e alto padrão. Bairros como Vila Mariana, Jardins, Itaim Bibi e Jardim Paulista continuam a ser áreas valorizadas com alta demanda.

Além disso, o segmento de luxo experimentou um crescimento expressivo em valor, refletindo o interesse por imóveis caros em bairros tradicionais. A rápida absorção dos lançamentos e a redução do estoque indicam uma saúde robusta do mercado imobiliário paulistano.

