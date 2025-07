Tarifaço: exportadores estão mais cautelosos e preferindo atrasar viagem aos EUA Diversas mercadorias estão paradas nos portos brasileiros; outros exportadores apressaram a viagem para chegar antes da nova tarifa Economia|Do R7 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Exportadores brasileiros estão retendo mercadorias nos portos devido à incerteza sobre novas tarifas nos EUA.

A tarifa de 50% proposta por Donald Trump entra em vigor em agosto, e o Brasil tenta reverter a situação.

Os setores mais afetados incluem agronegócio, com produtos como café, suco de laranja e carne bovina retidos.

O governo brasileiro negocia alternativas para mitigar o impacto das tarifas e evitar tensões comerciais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Cargas estão retidas no Porto de Santos Porto de Santos/ divulgação

Os exportadores brasileiros estão preferindo segurar as mercadorias nos portos do que enviá-las para os Estados Unidos por não saberem como serão taxados ao chegar no país, enquanto alguns outros estão tentando acelerar para chegar no país antes da taxação. A tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump entra em vigor em 1º de agosto, mas o governo brasileiro ainda tenta reverter a medida. Como o tempo médio de viagem é de 20 dias, as mercadorias correm o risco de já serem taxadas quando chegarem lá.

“Houve uma queda nos embarques previstos e os exportadores estão mais cautelosos. Para alguns produtos, principalmente os de maior valor ou com margem apertada, muitos têm preferido segurar a carga nos portos ou centros logísticos, esperando alguma definição ou melhora no cenário. Mas essa escolha também gera custos extras com logística e pode causar acúmulo e atrasos”, destaca Hugo Evangelista, diretor do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Segundo ele, o setor mais afetado é o agronegócio, “especialmente nas exportações de café, suco de laranja e carne bovina”.

Pelo menos 58 contêineres de pescado, além de frutas, sucos e carnes estão retidos no Porto de Santos, o maior do país, sem previsão de embarque. Segundo o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e Região, empresas já começaram a adotar medidas emergenciais, como devolução de mercadorias aos centros de distribuição e manutenção de cargas em galpões próprios. O sindicato, no entanto, não tem dimensão do real impacto, já que o que recebe são relatos das medidas que estão sendo tomadas pelos exportadores.

De acordo com Hugo Evangelista, a maioria das cargas que estão sendo retidas são bens duráveis ou semiacabados, sem risco imediato de perecimento. “As empresas estão priorizando manter paradas aquelas mercadorias com maior flexibilidade de armazenamento e menor sensibilidade a prazos. Produtos perecíveis ou com ciclos curtos de mercado, como alimentos frescos, farmacêuticos, etc., já foram movimentados, mesmo com o risco de tarifas mais altas”, detalha.

‌



Negociações continuam

O Ministério de Portos e Aeroportos disse que o acúmulo de cargas em portos pelo país é “uma questão pontual” e que tem tido atenção da pasta. “Sobre o aumento das tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil, o Governo Federal está trabalhando com o setor produtivo em busca de soluções para reduzir o impacto das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos sobre a produção e o emprego no Brasil”, disse a pasta. A Autoridade Portuária de Santos informou que até o momento não registrou alteração na dinâmica da logística portuária.

O governo federal tenta negociar com os norte-americanos para rever a taxação ou pelo menos adiar o início da cobrança. “Queria finalmente dizer a vocês que nós estamos em conversa pelos canais institucionais. E de forma reservada. As conversas estão caminhando pelos canais institucionais e de forma reservada”, disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, responsável pelas negociações, no início da semana.

‌



Na segunda-feira (28), uma comitiva de senadores também vai aos Estados Unidos para tentar negociar. “Existe, sim, a possibilidade de revisão, especialmente diante da pressão dos setores econômicos norte-americanos que dependem de insumos importados. No entanto, como as tarifas vêm sendo utilizadas como instrumento político e estratégico, não há garantias”, argumenta Hugo Evangelista.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por isso, ele destaca que os exportares precisam considerar os dois cenários. “Se as tarifas forem mantidas, o impacto direto será o aumento nos custos para o consumidor final, a perda de competitividade de certos produtos brasileiros no mercado americano e uma possível realocação de exportações para outros mercados. Também existe o risco de que o Brasil adote medidas retaliatórias, o que pode escalar a tensão comercial”, afirma.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp