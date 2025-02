Terceira lista de classificação do ‘Enem dos Concursos’ será divulgada nesta terça-feira Se candidato for aprovado para cargo de maior preferência, ele é excluído da disputa pelos demais Economia|Do R7 18/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 02h00 ) twitter

Divulgação dos resultados definitivos está prevista para 28 de fevereiro Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.8.2024

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) vai divulgar nesta terça-feira (18) uma nova lista de classificação do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) para cada cargo dos blocos 1 a 7, de nível superior. O governo também vai anunciar os candidatos convocados para os cursos de formação, sendo que o prazo para confirmação de participação se encerra na quarta-feira (19). A divulgação dos resultados definitivos está prevista para 28 de fevereiro.

O resultado pode ser acessado no site da banca organizadora do concurso. As atualizações são necessárias porque cada candidato tem uma ordem de preferência de cargos. Dessa forma, a classificação e a aprovação seguem essa hierarquia, priorizando sempre a opção de maior interesse do participante.

Segundo o edital, se um candidato for aprovado para o cargo de maior preferência, ele será automaticamente excluído da disputa pelos demais. No entanto, caso seja selecionado para uma opção menos prioritária — como a terceira escolha, por exemplo — ele permanecerá na lista de espera para cargos mais desejados (segunda e primeira opção) até a posse. Caso novas vagas surjam, o candidato poderá ser convocado para assumir uma dessas posições.

A divulgação dos resultados definitivos está prevista para 28 de fevereiro. Em todas as chamadas, novos candidatos poderão ser convocados para a realização dos cursos de formação, uma etapa obrigatória e eliminatória do concurso.

Cronograma

18 e 19 de fevereiro

Divulgação da 3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior.

Divulgação da 3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente.

Prazo de dois dias (18 e 19 de fevereiro) para confirmação de participação na nova convocação.

Cursos de formação

Ao todo, nove cargos contam com a etapa dos cursos, que é uma fase obrigatória, eliminatória e classificatória. A ausência de confirmação no sistema implica a eliminação automática do candidato tanto para o cargo convocado quanto para aqueles indicados como de menor preferência no momento da inscrição. No entanto, o candidato segue concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência.

Vagas e carga horária

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 580h;

Analista de Comércio Exterior: 380h;

Analista em Tecnologia da Informação: 440h;

Analista Técnico de Políticas Sociais: 440h;

Analista de Infraestrutura: 440h;

Auditor-Fiscal do Trabalho: 208h;

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel): 140h;

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq): 140h;

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS): 140h.

Aprovação

Para serem aprovados na terceira etapa do CNU, os candidatos deverão frequentar o curso integralmente e ser aprovados nas provas do curso de formação, atendendo às seguintes condições:

Obter a média final de no mínimo 70% do número máximo de pontos nos cursos promovidos pela Enap e 60% do número máximo de pontos nos cursos promovidos pelo Cebraspe;

Obter no mínimo 60% do número máximo de pontos de cada prova;

Frequentar todas as aulas pontualmente, com exceção do limite de 25% de faltas justificadas.