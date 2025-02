Resultado do 'Enem dos Concursos' para cargos do bloco 8 é definitivo; entenda

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (4), o especialista em educação Rafael Parente explicou detalhes sobre a divulgação da primeira chamada do CNU (Concurso Nacional Unificado) , o "Enem dos Concursos".



Parente pontuou que os resultados disponibilizados pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) são para os cargos do bloco 8, para candidatos do ensino médio. Nesse caso, quem foi aprovado não pode participar da lista de espera. Para cargos de nível superior, as classificações serão anunciadas ao longo do mês de fevereiro.