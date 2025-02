Transporte por aplicativo, cafezinho e etanol são os vilões da inflação dos últimos 12 meses No período, inflação oficial teve alta de 4,56%; em janeiro, preços atingiram a menor taxa para o mês desde 1994 Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 13h42 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h54 ) twitter

O café é um dos vilôes da inflação segundo IBGE Reprodução / RECORD

A inflação oficial do país teve alta de 4,56% nos últimos 12 meses. Os números, divulgados nesta terça-feira (11), mostram que os preços não deram alívio ao bolso do consumidor.

O abacate foi o produto que exerceu a maior alta no período (68,77%). Na lista, itens como cafezinho, etanol e transporte por aplicativo também pesaram nas contas dos brasileiros.

Além do abacate, frutas como tangerina (68,56%), laranja-lima (68,59%), laranja-pera (34,52%) e limão (30,48%) estão no topo da lista de maiores altas em 12 meses.

No acumulado do período, o grupo fumo, que inclui apenas o cigarro, teve a maior variação (22,07%).

As carnes (21,17%) também ficaram no topo do ranking de vilões da inflação. Os destaques ficaram com pá (27,29%), acém (25,98%) e patinho (25,28%). O lagarto e o filé mignon também tiveram altas expressivas (23,21% e 22,46%, respectivamente).

Queridinhas dos brasileiros, a alcatra (20,49%) e a picanha (12,36%) também encareceram, assim como a carne de porco (18,92%) e o contrafilé (20,61%).

Outro subitem em destaque foi o café moído, que exerceu o quarto maior impacto individual sobre a inflação e teve alta de 50,35% no acumulado dos últimos 12 meses. O cafezinho já preparado e servido em padarias, lanchonetes, bares e restaurantes, aumentou 10,49%.

Aumento do preço dos combustíveis

O preço dos combustíveis para veículos também ficou mais caro em 12 meses. O grupo teve aumento de 11,35%, com destaque para as altas do etanol (21,59%), gasolina (10,71%), óleo diesel (2,66%) e gás veicular (2,14%).

Transportes por aplicativo

Os preços do transporte por aplicativo também pesaram no bolso do consumidor durante o período. A inflação do setor atingiu 15,16% no acumulado dos últimos 12 meses.

Bebida mais cara

Os preços das bebidas também não deram alívio aos consumidores. No grupo, depois do café moído, o açaí e o suco de frutas foram os subitens que mais encareceram no período, com altas de 18,76% e 11,83%.

Plano de saúde

O plano de saúde subiu 7,66% em 12 meses. Outros itens do segmento de saúde, como exames laboratoriais (6,5%), hospitalização e cirurgia (5,98%) e exames de imagem (4,87%), também encareceram no período.

Aluguel de veículos e metrô em alta

O preço do aluguel de veículos foi outro item que ficou menos acessível. No período dos últimos 12 meses, a alta foi de 13,89%. O grupo “veículo próprio”, do qual ele faz parte, teve alta de 2,48%.

A tarifa de metrô também ficou mais cara. O item teve aumento de 5,21% nos últimos 12 meses.

O grupo transporte público, do qual ele faz parte, teve alta de 4,8%. Outros itens desse segmento que encareceram, assim como a tarifa de metrô e transporte por aplicativo, foram integração transporte público (12,11%), transporte escolar (7,49%) e ônibus interestadual (8,34%).