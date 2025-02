Brasil alcança pior posição da série histórica do Índice de Percepção de Corrupção Estudo da Transparência Internacional é realizado desde 2012, e país ficou em 107º entre os 180 países avaliados Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 08h03 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h10 ) twitter

O Brasil alcançou, em 2024, a pior posição da série histórica do IPC (Índice de Percepção da Corrupção) da Transparência Internacional. Os resultados, divulgados nesta terça-feira (11), mostram o país no 107º lugar entre os 180 países pesquisados, com nota 34. Essa também é a pior pontuação brasileira registrada desde 2012.

Ao todo, o Brasil registrou uma queda de dois pontos e três posições em relação ao ano de 2023.

O resultado de 2024 também mostra que o país caiu nove pontos e 38 posições em comparação com as melhores pontuações do Brasil na série histórica — em 2012 e, novamente, em 2014. Ou seja, há dez anos, o Brasil estava empatado com Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Essuatíni (antiga Suazilândia). Hoje, o país está empatado com Argélia, Maláui, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia.

Segundo Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional, o Brasil falhou na tentativa de reverter a trajetória dos últimos anos de desmonte da luta contra a corrupção. “Pelo contrário, o que se viu foi o avanço do processo de captura do Estado pela corrupção. A principal evidência de que estamos entrando em um estágio avançado desse processo se torna cada vez mais clara: a presença crescente e explícita do crime organizado nas instituições estatais, que caminha de mãos dadas com a corrupção”, afirmou.

O IPC é o maior índice de corrupção do mundo. Produzido desde 1995, mas com a série histórica comparável a partir de 2012, o índice atribui notas de 0 a 100 para cada um dos 180 países. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país.

Além disso, o índice agrega dados oriundos de diferentes fontes, trazendo a percepção de acadêmicos, juristas, empresários e outros especialistas sobre o nível de corrupção no setor público de cada país analisado. Para 2024, foram usadas oito fontes de informação para a composição da nota do Brasil.

“Não surpreende, portanto, o resultado do Brasil no IPC 2024 ser o pior da sua série histórica. É fundamental que isso soe como um alarme, para que a sociedade e as instituições brasileiras ajam contra esse processo de captura do Estado, que a cada dia se torna mais difícil de reverter”, ressaltou Brandão.

Resultados

Em 2024, os mais bem colocados no Índice de Percepção da corrupção foram Dinamarca (90 pontos), Finlândia (88), Cingapura (84), Nova Zelândia (83) e, empatados com 81 pontos, Luxemburgo, Noruega e Suíça. Os piores colocados no índice de 2024 foram Sudão do Sul (com 8 pontos), Somália (9), Venezuela (10), Síria (12) e, empatados com 13 pontos, Guiné Equatorial, Eritréia, Líbia e Iêmen.