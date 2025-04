Veja o calendário de pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS Nesta quinta, o governo anunciou a antecipação do 13º para contribuintes do INSS para abril e maio Economia|Do R7 03/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h58 ) twitter

Real-Moeda Nacional Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Após decisão do governo federal , cerca de 34,2 milhões de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber a primeira parcela da antecipação do 13º salário junto com o pagamento no final deste mês. O benefício será pago a partir do dia 24 de abril e seguirá até 8 de maio. Entre os dias 26 de maio a 6 de junho os beneficiários receberão a segunda parcela do salário (veja o calendário abaixo).

Nesta quinta-feira (3) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de antecipação do 13º de aposentados e pensionista do INSS, como feito em outros anos. A expectativa é de que a medida proporcione a injeção de R$ 73,3 bilhões na economia.

A ordem dos pagamentos será feita conforme o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Segundo o governo, terão prioridade aqueles que recebem até um salário-mínimo. Aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela creditado de 2 a 8 de maio.

Cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, o equivalente a 28,68 milhões de pessoas, ganham até um salário-mínimo por mês (R$ 1.518). Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41), de acordo com dados obtidos a partir da folha de fevereiro.

Contribuintes contemplados pelo BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, não vão receber a parcela, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Como conferir

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Faça login com seu CPF e senha

No menu, selecione “Extrato de Contribuição”

Clique em “Baixar PDF” para obter o documento do INSS

Calendário da primeira parcela do 13º

Calendário da primeira parcela 13º salário para contribuintes do INSS Arte R7

Calendário da segunda parcela

Calendário da segunda parcela do 13º para contribuintes do INSS Arte R7

