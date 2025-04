PL muda estratégia para direcionar votação e coleta assinaturas para anistia ao 8/1 direto em plenário Partido manterá obstrução ‘moderada’, que não trava pauta da Câmara, e quer apoio direto dos deputados; líder diz ter 165 nomes Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h14 ) twitter

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, durante reunião com representantes partidários Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 03.04.2025

O PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mudou de estratégia e deu início a uma coleta de assinaturas entre deputados para pautar a anistia aos envolvidos do 8 de Janeiro direto em plenário.

A intenção, conforme indicou o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) nesta quinta-feira (3) é alcançar o apoio da maioria dos parlamentares e pautar a urgência da proposta na primeira quinzena de abril. Ele conta, até o momento, com 165 assinaturas. São necessárias 257.

