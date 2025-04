‘Mais informação e mais qualidade’, diz Lula sobre TV 3.0 Prevista para ser implementada em 2025, a TV 3.0 trará melhorias de imagem, som e maior interatividade com o espectador Brasília|Do R7, em Brasília 03/04/2025 - 12h34 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Mais informação e mais qualidade’, diz Lula sobre TV 3.0 Ricardo Stuckert/PR - 27.03.2025

Em evento de balanço de dois anos de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (3), que a TV 3.0 será o “casamento definitivo” entre a televisão com a internet.

Prevista para ser implementada em 2025, a TV 3.0 trará melhorias de imagem, som e maior interatividade com o espectador. Com o novo padrão, as TVs terão um salto de resolução, do Full HD para 4K, ou até 8K.

“Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração, com imagem e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira”, disse Lula.

Além da maior definição de imagem, a TV 3.0 terá melhorias nas cores, nitidez e contraste, com suporte à tecnologia de dinâmica de alto alcance (High Dynamic Range ou HDR). Já o componente interativo da TV 3.0 exigirá conexão com a internet.

‌



Os tipos de interação dependerão do provedor de conteúdo, mas será possível, por exemplo, acessar e responder enquetes, escolher entre diferentes câmeras em um reality show ou jogos de futebol, além de realizar compras online dos itens apresentados na tela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A TV 3.0 também poderá disponibilizar serviços e políticas públicas para a população, principalmente de baixa renda, como programas de saúde e educação. O Ministério das Comunicações também afirma que será possível personalizar os temas e as propagandas disponíveis nos canais.

‌



De acordo com os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados no final de 2023, 91,5% das residências brasileiras, cerca de 68,9 milhões, utilizavam a internet em 2022. Contudo, 6,4 milhões de casas ao redor do país não têm acesso à rede.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp