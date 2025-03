Bolsas da Capes atendem 37% dos pós-graduandos no Brasil Atualmente, a Capes é responsável por 79% das bolsas de pós-graduação stricto sensu no Brasil Educação|Do R7, em Brasília 15/03/2025 - 09h52 (Atualizado em 15/03/2025 - 09h52 ) twitter

Pico de cobertura das bolsas da Capes ocorreu em 2014 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Atualmente, 37% dos estudantes de pós-graduação acadêmica no Brasil são beneficiados por bolsas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao MEC (Ministério da Educação). Os dados, referentes a 2023, foram apresentados pela presidente da fundação, Denise Pires de Carvalho, durante uma reunião no plenário do CNE (Conselho Nacional de Educação).

O pico de cobertura das bolsas da Capes ocorreu em 2014, quando 42% dos pós-graduandos acadêmicos recebiam o benefício. No entanto, esse percentual caiu progressivamente até 2021, chegando a 32%. Com a ampliação de investimentos, impulsionada pela PEC da Transição, foi possível reajustar o valor das bolsas e aumentar o número de contemplados.

Atualmente, a Capes é responsável por 79% das bolsas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Os demais 21% são concedidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que responde por 8% do total, e pelas Fundações de Amparo à Pesquisa, ligadas aos governos estaduais e do Distrito Federal, responsáveis por 13%.

