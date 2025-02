MEC anuncia reajuste no piso salarial dos professores da educação básica para R$ 4.867 Portaria foi assinada pelo ministro Camilo Santana; aplicação, no entanto, cabe a estados e municípios Brasília|Do R7 30/01/2025 - 21h52 (Atualizado em 30/01/2025 - 22h34 ) twitter

Portaria foi assinada pelo ministro da Educação Instagram/ reprodução - 30.01.2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quinta-feira (30) reajuste nos salários dos professores da educação básica do país. A atualização é de 6,27%. Com isso, o piso passa a ser de R$ 4.867,77, válido para a rede pública de todo o Brasil a profissionais com jornada de 40 horas semanais.

Santana disse pelas redes sociais que a portaria foi assinada na quarta-feira (29). “Valorização dos nossos professores”, afirmou. Apesar do anúncio, cabe às redes estaduais e municipais aplicar os reajustes. O salário dos docentes é atualizado anualmente, de acordo com a Lei do Piso (Lei 11.738), de 2008.

Valorização da carreira docente

No início do mês, o governo federal anunciou um programa com o intuito de incentivar a carreira docente. O Mais Professores inclui uma série de benefícios, alguns similares ao Mais Médicos, para tornar a profissão mais atrativa.

Na quarta-feira (29), o MEC (Ministério da Educação) divulgou 40 mil vagas de especializações para professores da educação básica da rede pública, em diversas áreas. O investimento é de R$ 42,34 milhões.

Também dentro do Mais Professores, serão ofertadas bolsas para estudantes que escolherem cursar licenciaturas, seja pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) ou Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). A medida prevê uma bolsa mensal de R$ 1.050 e um auxílio extra de R$ 2.100 para profissionais que se disporem a atuar em regiões remotas.

As iniciativas são uma tentativa de evitar um “apagão docente” nos próximos anos. Segundo uma pesquisa do Instituto Semesp, o Brasil tem o risco de ter um déficit de 235 mil professores em 2040.