Convocação da lista de espera do Fies será divulgada nesta terça; veja as próximas etapas Pré-selecionados devem complementar inscrição no programa em até três dias úteis Educação|Do R7, em Brasília 05/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA A convocação da lista de espera do Fies para 2025 será divulgada nesta terça-feira (5).

Pré-selecionados devem acompanhar as convocações até 19 de setembro.

Os aprovados precisam complementar a inscrição e validar informações na CPSA em até cinco dias.

Após a validação, a documentação deve ser aprovada pelo agente financeiro para formalização do financiamento.

Convocação estará disponível até 19 de setembro José Cruz/Agência Brasil - Arquivo

A convocação dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), referente ao segundo semestre de 2025, começa nesta terça-feira (5).

Os estudantes precisam acompanhar o processo no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 19 de setembro.

A lista de espera é utilizada para preencher vagas não ocupadas na chamada regular — por desistência ou descumprimento dos critérios exigidos para contratação.

Conforme o edital, os participantes devem, obrigatoriamente, verificar sua eventual pré-seleção ao longo do período.

Fui selecionado, e agora?

Candidatos aprovados precisam complementar a inscrição no sistema com os dados referentes à contratação do financiamento.

Na sequência, será necessário validar as informações em até cinco dias úteis junto à CPSA (Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento) da instituição de ensino, com entrega da documentação exigida — em formato físico ou digital.

A etapa seguinte consiste na apresentação dos documentos ao agente financeiro (banco). O prazo é de até dez dias corridos, contados a partir do terceiro dia útil após a validação pela CPSA.

Com a aprovação concedida pelo agente financeiro, o contrato poderá ser formalizado.

Sobre o Fies

O Fies é uma iniciativa do Ministério da Economia voltada ao financiamento de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Nesta edição, referente ao segundo semestre de 2025, foram ofertadas 74,5 mil vagas, distribuídas em 18.419 cursos/turnos de 1.215 instituições particulares.

