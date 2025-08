Mega da Virada pode pagar primeiro prêmio bilionário após mudança nas regras Alterações na distribuição das premiações aumentam de 35% para 40% valor para quem acerta as seis dezenas Economia|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Mega da Virada pode pagar seu primeiro prêmio acima de R$ 1 bilhão devido a novas regras.

Percentual para o prêmio principal aumentou de 62% para 90%, reduzindo prêmios de cinco e quatro acertos.

A arrecadação para a Mega da Virada também cresceu, de 5% para 10% nos concursos regulares.

Mudanças impactam concursos regulares, aumentando o prêmio principal para seis acertos e reduzindo para cinco e quatro acertos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mega-Sena tem sorteios às terças, quintas e sábados Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

A Mega da Virada pode pagar, pela primeira vez na história, um prêmio superior a R$ 1 bilhão. A expectativa é resultado de mudanças nas regras de distribuição dos valores da Mega-Sena , anunciadas pelo Ministério da Fazenda e solicitadas pela Loterias Caixa.

A principal alteração foi em relação ao percentual do valor destinado ao prêmio máximo da Mega da Virada, que saltou de 62% para 90%. Para viabilizar o aumento, foram reduzidas as fatias destinadas a quem acerta cinco ou quatro dezenas: antes, cada uma recebia 19% da premiação, agora passam a receber apenas 5%.

Caso as novas regras já estivessem em vigor no ano passado, o prêmio principal da Mega da Virada teria sido de R$ 981 milhões. O valor pago na ocasião foi de R$ 635 milhões.

Além disso, a arrecadação para o sorteio especial de fim de ano também aumentou. Antes, 5% dos valores dos concursos regulares eram reservados para a Mega da Virada. Agora, essa fatia dobrou para 10%. A nova regra já está valendo e começou a impactar os sorteios a partir do último sábado (2).

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Regras também mudam nos concursos regulares

As mudanças não se restringem à Mega da Virada. A partir desta semana, a distribuição de prêmios dos concursos regulares — realizados às terças, quintas e sábados — também foi alterada. O valor reservado a quem acerta as seis dezenas subiu de 35% para 40%. Já os prêmios da quina e da quadra caíram de 19% para 13% e 15%, respectivamente.

Na prática, o prêmio principal desses concursos ficou cerca de 14% maior, enquanto os valores pagos para cinco e quatro acertos diminuíram 31% e 21%.

‌



Segundo a Caixa, as mudanças buscam tornar o prêmio principal da Mega-Sena ainda mais atrativo para o público e são fruto de estudos técnicos para modernizar os produtos lotéricos.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp