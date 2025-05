Enem 2025: saiba o que está confirmado e o que falta divulgar sobre as avaliações Ministério da Educação já divulgou as datas da avaliação, mas o valor das inscrições ainda não foi informado Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/05/2025 - 08h14 (Atualizado em 12/05/2025 - 08h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste ano, provas acontecem nos dias 9 e 16 de novembro José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

As provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Essa é uma das confirmações já feitas pelo Ministério da Educação, responsável pela organização do exame.

Porém, alguns detalhes ainda não foram divulgados aos interessados, como o valor da taxa de inscrição, as áreas de conhecimento avaliadas e as regras para os candidatos “treineiros” (veja mais informações abaixo).

Nesta segunda-feira (9), o governo divulga o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Além disso, hoje também marca o início do prazo para apresentação de recursos.

📝 Veja o que já se sabe sobre o Enem 2025

Informações confirmadas

As provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro;

O período de inscrições será de 26 de maio a 6 de junho ;

; As inscrições devem ser feitas pela Página do Participante;

O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 22 de maio.



Informações ainda não divulgadas:

‌



Áreas de conhecimento do ensino médio que serão avaliadas;

que serão avaliadas; Normas para a participação dos candidatos “treineiros” ;

; Valor da taxa de inscrição e formas de pagamento (em 2024, a taxa foi de R$ 85).

📚Sobre o Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam a prova para selecionar alunos. Os resultados podem ser adotados como critério único ou complementar nos processos seletivos, além de servirem como base para concessão de auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do exame também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que mantêm convênio com o Inep. Esses acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal.

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp