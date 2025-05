Enem 2025: inscrições começam em 26 de maio, e provas estão marcadas para 9 e 16/11 Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, serão divulgados em breve, segundo o governo Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/05/2025 - 10h43 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h03 ) twitter

Prazo de inscrições termina no dia 6 de junho Gabriel Jabur/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (9) que o período de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 será de 26 de maio a 6 de junho.

As provas objetivas e a redação serão aplicadas em 9 e 16 de novembro. Outros detalhes, como o valor da taxa de inscrição e as formas de pagamento, serão divulgados em breve, segundo o governo.

O ministro da Educação, Camilo Santana, usou as redes sociais para relembrar que o exame é um dos meios para o ingresso ao ensino superior. “Tanto você que está no terceiro ano do ensino médio, vai concluir, que já concluiu o ensino médio e que quer ter a oportunidade de ir para a universidade, não percam a oportunidade. Jovens brasileiros e brasileiras, Enem 2025, data de inscrição de 26 de maio a 6 de junho, e as provas serão dia 9 e 16 de novembro. Um forte abraço e viva o Enem e viva a educação”, afirmou.

📅Calendário

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência - 12 de maio;

- 12 de maio; Período de recursos - 12 a 16 de maio;

- 12 a 16 de maio; Resultado dos recursos - 22 de maio;

- 22 de maio; Período de inscrições - 26 de maio a 6 de junho;

26 de maio a 6 de junho; Provas - 9 e 16 de novembro.

📝 Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

