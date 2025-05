ENEM é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (26) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Educação|Do R7 26/05/2025 - 12h06 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h06 ) twitter

Estudantes interessados no maior vestibular do país deverão realizar sua inscrição no portal do INEP Varela Net

ENEM é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (26). As inscrições para o maior vestibular do país começaram hoje e irão até o dia 6 de junho.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 08h36 desta segunda.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “ENEM” são: Amapá, Piauí, Pará, Sergipe e Maranhão, apontou o Google Trends. Confira:

Inscrições para o ENEM começaram hoje

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 começaram nesta segunda (26) e podem ser realizadas na página do estudante no portal do INEP até o dia 6 de junho. O pagamento da taxa de R$85 deve ser feito até o dia 11. Saiba mais em R7.com.