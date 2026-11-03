Enem 2026: Estudo Play promove duas semanas de revisão e correção ao vivo das provas Transmissões acontecem no canal da editora no YouTube; gabarito extraoficial fica disponível no site Maratona Enem

Estudo Play promove revisão gratuita para o Enem 2026 e correção ao vivo das provas no YouTube. divulgação

A editora Estudo Play promove, entre os dias 2 e 13 de novembro, uma programação especial de preparação para o Enem 2026, com duas semanas de revisões ao vivo.

Além das aulas, a equipe fará a correção das provas em tempo real nos dois domingos de aplicação do exame (8 e 15/11), e divulgará um gabarito extraoficial para ajudar os participantes a conferir o desempenho. Toda a programação será transmitida pelo canal da Estudo Play no YouTube (@estudoplay).

Além das revisões, a equipe realizará a correção ao vivo das provas nos dois domingos de aplicação do Enem, nos dias 8 e 15 de novembro. Os programas começam a partir das 18h30 e contarão com a participação de professores especialistas em diferentes áreas do conhecimento.

Revisão contempla todas as áreas do conhecimento

A programação foi organizada de acordo com a divisão das provas do Enem. Na primeira semana, entre 2 e 6 de novembro, os encontros serão dedicados a Linguagens, Ciências Humanas e Redação, conteúdos avaliados no primeiro dia do exame.

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Já na segunda semana, de 9 a 13 de novembro, o foco será em Matemática e Ciências da Natureza, áreas cobradas no segundo domingo de aplicação.

As aulas acontecem sempre das 14h às 16h e têm como objetivo reforçar os conhecimentos dos participantes, revisar conceitos importantes e ajudar os estudantes a chegar mais preparados à prova.

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Correção ao vivo e gabarito extraoficial

Nos dias de aplicação do Enem, a Estudo Play também promoverá transmissões especiais para comentar as questões e apresentar a resolução das provas.

Em 8 de novembro, a correção será dedicada às questões de Linguagens e Ciências Humanas. No dia 15, os professores analisarão os itens de Ciências da Natureza e Matemática.

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Durante os programas, especialistas alinhados à Matriz de Referência do Enem farão uma análise das questões, destacando estratégias de resolução, conceitos-chave e possíveis pegadinhas que podem exigir atenção dos candidatos.

Os estudantes também poderão conferir o desempenho antes da divulgação do resultado oficial. Para isso, a editora disponibilizará um gabarito extraoficial no site da iniciativa: https://maratonaenem.estudoplay.com.br/.

Cronograma das aulas de revisão (sempre das 14h às 16h)

Semana 1: Linguagens, Humanas e Redação

Segunda-feira, 02/11: Gramática (14h às 15h) e Redação (15h às 16h)

Terça-feira, 03/11: Inglês (14h às 15h) e Língua Portuguesa (15h às 16h)

Quarta-feira, 04/11: Literatura (14h às 14h30), Arte (14h30 às 15h) e Sociologia (15h às 16h)

Quinta-feira, 05/11: Espanhol (14h às 14h30), Filosofia (14h30 às 15h30) e Educação Física (15h30 às 16h)

Sexta-feira, 06/11: História (14h às 15h) e Geografia (15h às 16h)

Semana 2: Matemática e Ciências da Natureza

Segunda-feira, 09/11: Matemática (14h às 15h) e Física (15h às 16h)

Terça-feira, 10/11: Química (14h às 15h) e Biologia (15h às 16h)

Quarta-feira, 11/11: Química (14h às 15h) e Matemática (15h às 16h)

Quinta-feira, 12/11: Biologia (14h às 16h)

Sexta-feira, 13/11: Física (14h às 15h) e Matemática (15h às 16h)

Correção ao vivo e gabarito

8 de novembro (domingo), a partir das 18h30: Linguagens e Ciências Humanas, do primeiro dia do Enem

15 de novembro (domingo), a partir das 18h30: Ciências da Natureza e Matemática, do segundo dia do Enem

Onde acompanhar:

Transmissões ao vivo (revisão e correção): YouTube da Estudo Play (@estudoplay)

Gabarito extraoficial: https://maratonaenem.estudoplay.com.br/

Sobre a Estudo Play

A Estudo Play é uma editora especializada em soluções educacionais para redes públicas. Seu propósito é promover transformação social por meio da inovação em educação.

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