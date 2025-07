Provedores podem ser autuados por hospedar site falso de inscrição do Enem Mais de 35 mil estudantes foram vítimas do golpe do link falso do Enem

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 18h14 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share