Fies abre inscrições nesta terça; veja regras e quem pode concorrer a uma vaga Neste ano, mais de 112 mil vagas serão disponibilizadas em dois processos seletivos Educação|Do R7, em Brasília 04/02/2025 - 07h54 (Atualizado em 04/02/2025 - 09h32 )

Fies abre inscrições nesta terça Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) de 2025 começam nesta terça-feira (4) e seguem até sexta-feira (7). O programa oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições privadas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma FiesSeleção.

O resultado da chamada única será divulgado em 18 de fevereiro, e aqueles que não forem selecionados poderão integrar a lista de espera, com convocações a partir de 25 de fevereiro.

Quem pode se inscrever?

Neste ano, mais de 112 mil vagas serão disponibilizadas em dois processos seletivos, um para cada semestre de 2025. Para se inscrever, é necessário:

Ter participado do Enem a partir de 2010;

Obter média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota superior a zero na redação;

Ter renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.554 em 2025).

O Fies Social destina 50% das vagas para estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759).

Parte das vagas também é reservada para estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a distribuição demográfica do IBGE.

Bolsistas do Prouni podem se inscrever?

Sim. Estudantes contemplados com bolsas parciais (50%) pelo Prouni (Programa Universidade para Todos) podem financiar a parte restante do curso por meio do Fies, desde que cumpram os critérios do programa.

Passo a passo para inscrição

As inscrições ocorrem duas vezes ao ano, antes do início das aulas de cada semestre. O candidato deve possuir uma conta Gov.br e acessar o portal FiesSeleção.

Durante a inscrição, será necessário informar:

E-mail válido;

Dados pessoais (etnia/cor, se é quilombola ou pessoa com deficiência, se já concluiu o ensino superior);

Até três opções de curso, indicando a ordem de preferência;

Informações do grupo familiar, incluindo nome, CPF (para maiores de 14 anos), data de nascimento e renda bruta mensal (se houver);

Outros dados exigidos pelo sistema.

Divulgação dos resultados e complementação da inscrição

O resultado da chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro. Candidatos aprovados deverão complementar a inscrição entre 19 e 21 de fevereiro.

Após essa etapa, é preciso seguir os seguintes passos:

Validar as informações na instituição de ensino em até cinco dias úteis, por meio da entrega presencial ou digital dos documentos exigidos; Validar os dados no banco em até dez dias úteis após a validação na faculdade; Formalizar o contrato de financiamento, caso a análise seja aprovada pelo agente financeiro.

Lista de espera

Os candidatos não selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera, que servirá para o preenchimento de vagas remanescentes. As convocações ocorrerão entre 25 de fevereiro e 9 de abril de 2025.