Fórum de Integração Brasil Europa anuncia parcerias durante lançamento de prêmio Iniciativa estimula pesquisas sobre migração entre Brasil, Portugal e Europa, com inscrição aberta até 30 de setembro Educação|Do R7, em Brasília 28/02/2025 - 19h05 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h05 )

Gilmar Mendes participa do lançamento do Prêmio Fibe Líbia Florentino/Fibe/Divulgação - 28.02.2025

O Fibe (Fórum de Integração Brasil Europa) lançou, nesta sexta-feira (28), a terceira edição do prêmio que leva o nome da organização. O objetivo é reconhecer dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre temas relacionados à imigração, regularização e integração de brasileiros em Portugal e na Europa.

O evento de lançamento ocorreu no ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas), em Lisboa, e contou com o anúncio de novas parcerias com as embaixadas do Brasil em Portugal e de Portugal no Brasil. Vitalino Canas, presidente do Fibe, destacou a importância das colaborações para ampliar a visibilidade do prêmio.

“Este ano, decidimos ir mais longe”, afirmou, ao anunciar o apoio do embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, e do embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos. “Essas parcerias reforçam os laços entre nossos países e fortalecem o diálogo sobre temas cruciais, como a migração”, completou.

Estímulo à pesquisa e impacto social

Ricardo Ramos Pinto, presidente do ISCSP, ressaltou a relevância do prêmio para a academia e a sociedade.

‌



“O Fibe não apenas reconhece o mérito dos pesquisadores, mas também facilita a divulgação do conhecimento produzido nas universidades. É essencial que esse saber chegue aos decisores políticos e à sociedade civil”, afirmou.

Coordenadora geral do Prêmio Fibe, Hadassah Santana reforçou que o objetivo da iniciativa é fomentar o debate e a produção de conhecimento sobre os desafios e oportunidades da imigração.

‌



“Ao longo dos anos, reunimos trabalhos que dialogam com a proposta de fortalecer laços e promover soluções para problemas comuns aos dois lados do Atlântico”, disse. Ela destacou que as pesquisas premiadas têm contribuído para moldar políticas públicas e aprimorar marcos regulatórios.

Participação de Gilmar Mendes

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal do Brasil) e presidente do Conselho Consultivo do Fibe, Gilmar Mendes, participou do evento por vídeo. Ele elogiou a iniciativa e destacou seu interesse pessoal no tema da imigração.

‌



“O Prêmio Fibe consolida-se no calendário acadêmico luso-brasileiro, reconhecendo os esforços de mestres e doutores dedicados ao estudo do deslocamento de brasileiros rumo à Europa, especialmente Portugal”, afirmou.

As inscrições para o 3º Prêmio Fibe estão abertas até 30 de setembro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do Fórum (forumbrasileuropa.org/premio-fibe). O resultado será divulgado em 15 de novembro. A iniciativa busca continuar incentivando pesquisas que contribuam para o entendimento e a solução de questões relacionadas à imigração, fortalecendo os laços entre Brasil, Portugal e Europa.