Inscrições para o segundo semestre do Fies terminam nesta sexta-feira Programa oferece 74,5 mil vagas; candidatos devem utilizar resultados do Enem Educação|Do R7 18/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 02h00 )

Estão sendo ofertadas 74,5 mil vagas no Fies José Cruz/Agência Brasil

As inscrições para o segundo semestre de 2025 do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) terminam nesta sexta-feira (18). A candidatura pode ser feita do site do Portal único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, estão sendo ofertadas 74,5 mil vagas, em 18.419 cursos. O candidato poderá selecionar até três opções de curso, indicando a ordem de preferência entre elas.

RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira, 18 de julho.

Estão disponíveis 74,5 mil vagas em 18.419 cursos.

Candidatos devem ter participado do Enem e atender a requisitos de renda e notas.

Resultados serão divulgados em 29 de julho, com novas convocações até 19 de setembro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Quem pode se inscrever

Para participar do Fies, os participantes precisam ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010, terem obtido média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a prova de redação.

Também é necessário ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos.

Segundo o edital, não poderão participar aqueles candidatos que não tiverem quitado um financiamento anterior pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo; ou aqueles que se encontrem em período de utilização do financiamento.

Como se inscrever

Para se inscrever é necessário entrar com o login único do governo federal (Gov.br), inserindo o número de Cadastro de Pessoa Física e a senha.

O resultado da chamada regular será divulgado no 29 de julho e a complementação da inscrição dos pré-selecionados ocorrerá de 30 de julho a 1° de agosto.

Após essa etapa, o MEC fará novas convocações por meio da lista de espera para preenchimento de vagas que eventualmente não tiverem sido ocupadas.

As convocações mediante a lista de espera ocorrerão entre 5 de agosto e 19 de setembro.

