Planejamento financeiro é crucial para estudantes do Fies, diz especialista Claudia Costin destaca a importância de organização ao utilizar financiamento estudantil Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 18h33 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h33 )

Especialista faz alerta sobre o Fies: 'Juros são baixos, mas precisa se organizar'

As inscrições para o Fies terminam na sexta-feira. Claudia Costin, especialista em educação e ex-diretora do Banco Mundial, ressalta a necessidade de planejamento financeiro para evitar dificuldades futuras. Ela recomenda adiantar parcelas e considerar alternativas como bolsas de estudo.

Apesar de o Fies facilitar o acesso ao ensino superior, Claudia enfatiza que é crucial que os estudantes se organizem financeiramente desde o início do curso. “Os juros são baixos, mas precisa se organizar”, alerta Costin. Ela sugere reservar parte do dinheiro de estágios para o pagamento do financiamento e estar atento a despesas adicionais, como transporte e alimentação.

A especialista também destaca a importância de experiências práticas durante a graduação, afirmando que estágios e bolsas são fundamentais para o aprendizado e a inserção no mercado de trabalho. “Ninguém vira professor ou médico só aprendendo a teoria”, comenta Claudia. Para ela, o Fies é uma opção valiosa para quem não tem outras formas de cursar o ensino superior, mas reforça que a responsabilidade financeira é essencial.

