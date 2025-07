Réu mais antigo foragido em Brasília encara Justiça após 25 anos escondido Francisco Edson Pereira, acusado de matar um homem em 1999, teve a fase de instrução concluída; MP pede julgamento popular Brasília|Do R7, em Brasília 15/07/2025 - 10h29 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h29 ) twitter

Após passar mais de duas décadas foragido, Francisco Edson Pereira, réu procurado há mais tempo no Distrito Federal, pode enfrentar o Tribunal do Júri.

A Promotoria apresentou as alegações finais na segunda-feira (14), encerrando a fase de instrução do processo. A decisão sobre o envio do caso a julgamento popular está nas mãos da juíza responsável.

A captura de Francisco ocorreu em fevereiro deste ano, resultado de diligências conduzidas pela polícia do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Desde 1999, ele permanecia escondido, acusado de assassinar José Eroaldo Ferreira de Menezes no Gama.

O crime aconteceu em 1º de maio de 1999, no Setor Leste. Segundo a denúncia, o então repositor de supermercado esfaqueou a vítima após uma sequência de desentendimentos.

A acusação sustenta que o ataque foi motivado por razões torpes e surpreendeu José Eroaldo, impedindo qualquer reação.

O mandado de prisão preventiva foi emitido ainda em 2000, mas Francisco desapareceu. Com a ausência prolongada, o processo acabou suspenso em 2013, assim como o prazo prescricional.

Reabertura do caso em 2024

A reabertura do caso ocorreu em junho de 2024, quando o MP retomou as buscas — concluídas com a localização e prisão do acusado.

Durante a audiência de instrução, realizada em 5 de julho, foram ouvidas testemunhas e peritos, além do interrogatório do réu.

Esse procedimento é essencial para que o juiz defina se o acusado será submetido ao júri. A decisão final pode ser proferida no ato ou em até dez dias.

Caso a magistrada aceite o pedido do MPDFT, Francisco Edson Pereira, natural de Tianguá (CE), será levado a julgamento 25 anos após o crime.

