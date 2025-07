Após prova teórica no Detran, mulher sem habilitação é flagrada dirigindo no DF A infração para quem dirige sem ser habilitado prevê multa de R$ 880,40 Brasília|Do R7 15/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/07/2025 - 12h31 ) twitter

Processo de emissão da CNH pode ser suspenso por um período de seis meses. Divulgação/Detran-DF - 15.7.2025

Uma mulher não habilitada foi flagrada conduzindo um veículo logo após realizar a prova teórica no Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal), em Taguatinga (DF) na manhã desta terça-feira (15).

Ela havia estacionado o carro no pátio interno da unidade e, ao concluir a avaliação, assumiu a direção do veículo, sendo abordada por agentes de trânsito nas proximidades.

Durante a abordagem, os agentes constataram que, além de não possuir CHN (Carteira Nacional de Habilitação), o veículo também estava com o licenciamento vencido, por isso, o veículo foi removido.

A ação representa uma infração gravíssima, conforme previsto no artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A infração para quem dirige sem ser habilitado prevê multa de R$ 880,4, equivalente a três vezes o valor da multa básica, e medida administrativa de retenção do veículo até que um condutor habilitado se apresente. Além disso, nesses casos, o processo de emissão da CNH pode ser suspenso por um período de seis meses.

“O Detran-DF reforça que dirigir sem habilitação coloca em risco a segurança do trânsito e pode comprometer o próprio processo de obtenção da CNH”, afirmou.

A orientação é que candidatos à primeira habilitação não conduzam veículos até que estejam devidamente autorizados, conforme determina a legislação vigente.

