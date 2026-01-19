Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19); esta é a maior edição da história do programa A especialista Cláudia Costin diz que ‘é um momento delicado, porém muito importante na futura trajetória de muita gente’

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Inscrições para o SISU 2026 começam dia 19 de janeiro e vão até 23 de janeiro.

Esta edição é a maior da história do programa, que utiliza notas do ENEM.

Resultado das inscrições será divulgado no dia 29 de janeiro.

Cláudia Costin destaca a importância da escolha consciente das universidades pelos estudantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Começam, nesta segunda-feira (19), as inscrições para o SISU 2026, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas. Esta é a edição com maior número de vagas da história do programa. São 274 mil vagas em 7.300 cursos superiores de instituições federais e estaduais.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do Ministério da Educação até o dia 23 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro.

‌



Cláudia Costin, especialista em educação e presidente do Instituto Salto, fala em entrevista ao Conexão Record News que deseja sucesso aos estudantes e dá um conselho. “É um momento delicado, porém muito importante na futura trajetória de muita gente. Pensem bem em que universidades, para quais universidades vocês vão colocar os seus resultados no Sisu”, afirma.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!