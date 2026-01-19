Logo R7.com
Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19); esta é a maior edição da história do programa

A especialista Cláudia Costin diz que ‘é um momento delicado, porém muito importante na futura trajetória de muita gente’

Educação|Do R7, com RECORD NEWS

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Inscrições para o SISU 2026 começam dia 19 de janeiro e vão até 23 de janeiro.
  • Esta edição é a maior da história do programa, que utiliza notas do ENEM.
  • Resultado das inscrições será divulgado no dia 29 de janeiro.
  • Cláudia Costin destaca a importância da escolha consciente das universidades pelos estudantes.

Começam, nesta segunda-feira (19), as inscrições para o SISU 2026, que usa as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas. Esta é a edição com maior número de vagas da história do programa. São 274 mil vagas em 7.300 cursos superiores de instituições federais e estaduais.

A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do Ministério da Educação até o dia 23 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro.


Cláudia Costin, especialista em educação e presidente do Instituto Salto, fala em entrevista ao Conexão Record News que deseja sucesso aos estudantes e dá um conselho. “É um momento delicado, porém muito importante na futura trajetória de muita gente. Pensem bem em que universidades, para quais universidades vocês vão colocar os seus resultados no Sisu”, afirma.

