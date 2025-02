Mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes não estavam na escola em 2022, aponta Censo Frequência escolar bruta mede a proporção da população de determinada faixa etária que estuda Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 26/02/2025 - 10h12 ) twitter

Dados do Censo foram divulgados nesta quarta Marcello Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O Censo Escolar de 2022, divulgado nesta quarta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revela que mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos não estavam frequentando a escola no ano analisado. Apesar de 98,3% das crianças de 6 a 14 anos estarem matriculadas e frequentando as aulas, ainda havia 431.594 crianças fora da escola. Entre os adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de frequência foi de 85,3%, deixando 1.271.678 jovens sem acesso ao ambiente escolar.

Entre os anos 2000 e 2022, a pesquisa identificou um crescimento na frequência à escola ou creche da população de até 17 anos. As taxas mais expressivas foram registradas nas seguintes faixas etárias:

0 a 3 anos : a taxa de frequência escolar bruta avançou 24,5 pontos percentuais , passando de 9,4% para 33,9% ;

: a taxa de frequência escolar bruta avançou , passando de ; 4 a 5 anos: a elevação foi de 35,3 pontos percentuais, passando de 51,4% para 86,7%.

Porém, nas outras faixas etárias, o avanço foi mais “modesto”, segundo o estudo:

6 a 14 anos : a elevação registrada foi de 5,2 pontos percentuais , crescendo de 93,1% para 98,3% . Segundo a pesquisa, a escolarização já se encontrava relativamente próxima da universalização.

: a elevação registrada foi de , crescendo de . Segundo a pesquisa, a escolarização já se encontrava relativamente próxima da universalização. 15 a 17 anos: a elevação registrada foi de 7,9 pontos percentuais, passando de 77,4% para 85,3%.

Ao contrário do que ocorreu nos grupos etários mais jovens, na faixa etária entre 18 e 24 anos, a taxa bruta de frequência escolar apresentou uma redução de 0,7 ponto percentual entre 2000 e 2010 e mais 2,9 pontos percentuais entre 2010 e 2022. Esse resultado se deve à diminuição da parcela de jovens dessa faixa etária frequentando o ensino médio ou níveis anteriores.

‌



O que é a taxa de frequência escolar bruta?

A taxa de frequência escolar bruta mede a proporção da população de uma determinada faixa etária que frequenta qualquer nível de ensino, incluindo creches e ensino superior, independentemente do nível de educação cursado. Esse índice é calculado em relação à população total da faixa etária analisada.

Regiões

A pesquisa mostrou que a taxa de frequência escolar apresenta uma variação regional relevante. A região Norte registrou o menor percentual de pessoas que frequentavam a escola em todas as faixas etárias, exceto no grupo de 18 a 24 anos.

‌



O grupo de 0 a 3 anos apresenta as maiores diferenças quando a comparação é feita entre regiões. No Norte, 16,6% das crianças dessa faixa etária frequentavam a creche, enquanto no Sudeste o índice salta para 41,5%.

Fundamental incompleto

Dados da mesma pesquisa mostram que, em 3.008 municípios brasileiros, mais da metade da população de 25 anos ou mais não tinha o ensino fundamental completo, ou qualquer instrução. A situação foi observada na maioria das cidades brasileiras. Por outro lado, em 75 municípios, mais de um quarto da população desta faixa etária tinha ensino superior completo.

‌



Mulheres estudam mais

A pesquisa também mostrou que mulheres têm, em média, mais anos de estudo do que homens a partir dos 25 anos. A média nacional é de 9,6 anos de estudo nesta faixa etária, mas entre as mulheres o número sobe para 9,8 anos, enquanto entre os homens cai para 9,3 anos. A diferença é mais acentuada até os 49 anos e diminui nas faixas etárias mais velhas. “Combinando a desagregação por grupos de idade com a desagregação por sexo, nota-se que a diferença da média de anos de estudos em favor das mulheres é mais ampla entre a população de até 49 anos, declinando nas faixas etárias mais velhas”, diz o estudo.