Enem 2025: saiba o que estudar para se sair bem em biologia, química e física Professores destacam temas mais cobrados e explicam por onde começar os estudos; prova ocorre em 10 de novembro Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 01/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 02h00 )

Estudantes têm até 6 de junho para se inscreverem no Enem 2025 José Cruz/Agência Brasil

A prova de Ciências da Natureza do Enem 2025 ocorrerá no segundo dia do exame, em 16 de novembro. A área abrange biologia, química e física, com questões específicas ou interdisciplinares, conforme apontam especialistas.

Para auxiliar na preparação, o R7 ouviu professores das três disciplinas, que explicaram como organizar os estudos e destacaram os temas com maior recorrência.

Física

Segundo Felipe Guisoli, do curso Universo Narrado, as questões de física costumam priorizar aplicações práticas do conteúdo. Em vez de cálculos diretos, como velocidade, o exame tende a apresentar gráficos ou situações do cotidiano, exigindo interpretação, raciocínio físico e leitura detalhada.

Temas mais frequentes incluem:

‌



Cinemática e dinâmica (movimento e forças)

Trabalho, energia e potência

Termodinâmica e calorimetria

Óptica geométrica (espelhos, lentes, refração)

Ondulatória (som, luz, interferência)

Eletrodinâmica básica (circuitos, resistores, chuveiros, lâmpadas)

Por onde começar os estudos?

Guisoli recomenda iniciar por mecânica básica: cinemática e as leis de Newton. Compreender bem movimento, força e aceleração facilita o avanço para temas mais exigentes.

Na sequência, o ideal é aprofundar-se em trabalho, energia e potência — um dos eixos mais cobrados.

‌



Depois, o foco pode se voltar para hidrostática e termologia, com conteúdos como calor, dilatação térmica, mudanças de estado físico e máquinas térmicas (exemplos: panela de pressão, geladeira, ar-condicionado).

A próxima etapa envolve eletrodinâmica, com tópicos como corrente elétrica, tensão, resistência e potência elétrica.

‌



Por fim, o estudo pode incluir óptica e ondulatória (formação de imagens, som, luz, interferência, difração), além de física moderna e questões ambientais (radioatividade, energia nuclear, geração de energia, efeito estufa e eletromagnetismo).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Química

A prova de química costuma abranger desde conteúdos introdutórios até temas mais avançados. Assuntos frequentemente abordados:

Separação de materiais

Modelos atômicos

Estequiometria

Equilíbrio químico

Cálculo de concentrações

Oxirredução

Eletroquímica

Funções orgânicas

Aquecimento global (CO₂)

Chuva ácida (SO₂, SO₃, NO₂)

Lixo e camada de ozônio

Como iniciar os estudos?

Para quem tem pouca familiaridade com química, Silvio Lima, do Colégio Objetivo, sugere começar por fundamentos teóricos: substâncias, misturas e modelos atômicos. Essa base facilita o entendimento de temas mais complexos.

A professora Joana Cabral destaca a importância de revisar separação de misturas, química ambiental e funções orgânicas — assuntos de nível fácil a médio que, por parecerem simples, acabam gerando erros por falta de atenção ou revisão.

Dominar modelos atômicos também ajuda na compreensão das ligações químicas, como a formação da água (H₂O) e do sal de cozinha (NaCl), além das reações químicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Biologia

As questões de biologia aparecem geralmente de forma contextualizada e, muitas vezes, associadas a outras disciplinas. Marcos Morris, da Heavenly International School, apontou alguns dos temas mais comuns:

Ecologia

Microbiologia

Genética (ênfase em DNA, genes e biotecnologia)

Bioquímica (carboidratos, proteínas, sais, vitaminas, ácidos nucleicos)

Biologia celular

Primeiros passos na preparação

Morris recomenda começar pelos temas mais acessíveis: ecologia e microbiologia. Nessa fase, o estudante estuda:

Desequilíbrios ambientais (desmatamento, poluição, aquecimento global)

Ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrogênio, água)

Relações ecológicas (mutualismo, competição, predação)

Doenças causadas por micro-organismos (viroses, bacterioses, protozoonoses)

Esses conteúdos aparecem com frequência em contextos do cotidiano, exigindo análise de textos, gráficos e situações ambientais.

Um ponto importante é tentar quebrar as metas! Por exemplo: estudar em pequenos blocos de estudo (15-25 minutos), com metas claras! Buscar avançar um pouco todos os dias é mais eficaz. Uma outra dica é explorar novos formatos de aprendizado como podcast, aplicativos interativos e mapas mentais! (Marcos Morris)

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

