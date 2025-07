Enem dos Concursos: textos densos, raciocínio crítico e pegadinhas; o que esperar da FGV na 2ª edição Banca é conhecida por provas mais densas, abordagem interdisciplinar e redação consistente Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 ) twitter

Especialista aconselha aos candidatos que prestem atenção nas pegadinhas do CNU Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.08.2024

A FGV (Fundação Getúlio Vargas) será a responsável pela segunda edição do CNU (Concurso Nacional Unificado). Assim como na primeira aplicação, a avaliação deve manter um nível elevado, com enunciados longos, ênfase interpretativa e abordagem interdisciplinar.

Segundo o professor William Dornela, a banca costuma elaborar questões complexas, que exigem raciocínio apurado e conectam diferentes áreas do conhecimento.

“A FGV é reconhecida por provas exigentes, especialmente em cargos de maior responsabilidade. O candidato precisa estar preparado para lidar com questões interpretativas e densas”, afirma.

Interpretação e argumentação em Língua Portuguesa

Diferentemente de outras organizadoras, a FGV valoriza a análise textual e a argumentação lógica nas questões de Português.

A memorização isolada de regras gramaticais não garante desempenho satisfatório.

“O ideal é começar pelas perguntas mais objetivas ou sobre assuntos que o candidato domina, deixando os textos mais longos para o final”, recomenda Dornela.

Atenção às pegadinhas

Além da extensão dos enunciados, o candidato deve estar atento a possíveis armadilhas. Pequenas mudanças de vocabulário ou inversões de sentido podem comprometer a resposta correta.

“As pegadinhas da FGV não são aleatórias. Estão relacionadas à leitura literal ou apressada dos textos”, explica.

Para evitar erros, o especialista sugere:

Ler com atenção o enunciado e todas as alternativas;

Observar com cuidado opções muito parecidas — a diferença pode estar em um único termo;

Ter cautela com palavras como “sempre”, “nunca” ou “exclusivamente”, que costumam comprometer a validade de uma afirmativa;

Praticar leitura ativa, destacando palavras-chave.

Erros que devem ser evitados

Entre os deslizes mais frequentes, o professor destaca a negligência com a interpretação de textos. Mesmo quando o conteúdo está bem assimilado, falhas de compreensão podem prejudicar o resultado.

Outro erro comum é priorizar a memorização, ignorando o caráter analítico das perguntas — justamente o ponto forte da FGV.

“Não adaptar o ritmo de leitura e não treinar com provas anteriores também compromete o desempenho”, alerta.

Redação estruturada e consistente

A prova discursiva é conhecida pela exigência de argumentos bem desenvolvidos, estrutura formal e domínio da norma culta. De acordo com Dornela, os temas costumam tratar de questões sociais, políticas ou ambientais com relevância contemporânea.

Neste ano, a etapa dissertativa será aplicada no dia 7 de dezembro, direcionada aos aprovados na fase objetiva.

Dicas para se destacar na redação

Produza textos semanalmente, explorando diferentes temáticas;

Reforce o repertório cultural com leituras, filmes e dados oficiais;

Treine o uso de conectivos e a coesão textual;

Analise editoriais e artigos de opinião com senso crítico.

Principais datas do CNU 2025

Inscrições : 2 a 20 de julho

: 2 a 20 de julho Pedido de isenção da taxa : 2 a 8 de julho

: 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro

: 5 de outubro Convocação para prova discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Entrega de títulos : 13 a 19 de novembro

: 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Verificação de cotas : 8 a 17 de dezembro

: 8 a 17 de dezembro Resultado preliminar : janeiro de 2026

: janeiro de 2026 1ª lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

