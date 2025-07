Governo autoriza nomeação de 142 aprovados em concursos públicos; veja os órgãos Dos nomeados, 93 foram aprovados na 1ª edição do CNU e 49 vão atuar na Anatel Brasília|Do R7 03/07/2025 - 08h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 08h49 ) twitter

Ao todo, cinco agências devem receber os novos nomeados Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) autorizou, por meio de duas publicações no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3), a nomeação de 142 aprovados em concursos públicos (veja relação abaixo).

Desse total, 93 pessoas foram aprovadas na primeira edição do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) e outras 49, em concurso específico da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Segundo os documentos, o provimento dos cargos está condicionado à existência de vagas na data da nomeação das pessoas candidatas, bem como à adequação orçamentária.

A verificação prévia das condições para a nomeação das pessoas aprovadas será de responsabilidade dos órgãos competentes.

Veja a relação de órgãos e vagas

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)

Cargo: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia — Nível Superior

Vagas: 36

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)

Cargo: Especialista em Regulação de Saúde Suplementar — Nível Superior

Vagas: 31

Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)

Cargo: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários — Nível Superior

Vagas: 16

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

Cargo: Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações — Nível Superior

Vagas: 49

