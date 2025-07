Segunda edição do ‘Enem dos Concursos’ tem edital retificado; veja mudanças Alterações foram feitas na formas de pagamento, pedidos de isenção da inscrição e nas cidades em que a prova será aplicada Economia|Do R7 03/07/2025 - 13h30 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Candidatos podem se inscrever até 20 de julho Joel Rodrigues/Agência Brasília

O edital da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado teve sua primeira retificação publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (3). As alterações envolvem os meios de pagamento, as regras para pedidos de isenção da taxa de inscrição e a lista de cidades onde as provas serão aplicadas.

Meios de pagamento

Conforme o novo documento, a taxa de inscrição poderá ser paga via PIX, cartão de crédito ou boleto, conforme as opções disponíveis na plataforma PagTesouro. O prazo limite para o pagamento é às 23h59 de 21 de julho de 2025.

O pagamento por boleto GRU (Guia de Recolhimento da União) deverá ser realizado exclusivamente pelo Banco do Brasil. Não será possível efetuar o pagamento em agências bancárias, lotéricas ou unidades dos Correios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Inscrição não precisa mais do NIS

Outra mudança refere-se à solicitação de isenção com base em inscrição no Cadastro Único.

‌



Não será mais exigido o preenchimento do NIS (Número de Identificação Social) no momento da inscrição para comprovação de hipossuficiência econômica.

Cidades de aplicação ajustadas

A lista de cidades para aplicação das provas no estado de Goiás sofreu alterações. Agora, os candidatos poderão escolher entre as seguintes localidades:

‌



Águas Lindas de Goiás

Aparecida de Goiânia

Catalão

Cidade Ocidental

Formosa

Goianésia

Goiânia

Iporá

Itumbiara

Luziânia

Mineiros

Novo Gama

Planaltina

Porangatu

Rio Verde

Santo Antônio do Descoberto

Valparaíso de Goiás

Inscrições

As inscrições começaram na quarta-feira (2) e seguem até 20 de julho. A taxa é de R$ 70, e a organização do certame ficará sob responsabilidade da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Os cargos disponíveis estão divididos em nove blocos temáticos, agrupados por áreas de atuação semelhantes. Essa estrutura permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro do mesmo bloco com uma única inscrição.

‌



Ao todo, serão ofertadas 3.652 vagas, distribuídas em 32 órgãos da administração pública federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais de educação no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp