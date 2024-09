Boulos, Nunes e Marçal empatam tecnicamente em São Paulo, diz Datafolha Boulos aparece com 23% das intenções de voto, enquanto Nunes e Marçal estão com 22% Eleições 2024|Do R7 05/09/2024 - 17h18 (Atualizado em 05/09/2024 - 17h18 ) ‌



Os três candidatos empatam tecnicamente na liderança Montagem - Reprodução/Redes Sociais, Divulgação/Campanha Ricardo Nunes e Divulgação/Leandro Paiva

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5) para a Prefeitura de São Paulo (SP) mostrou um triplo empate técnico na liderança entre os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), com 22%, Ricardo Nunes (MDB), com 22%, e Pablo Marçal (PRTB), com 22%.

O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Confira os resultados:

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Ricardo Nunes (MDB): 22%

Pablo Marçal (PRTB): 22%

Tabata Amaral (PSB): 9%

José Luiz Datena (PSDB): 7%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 8%

Não sabem: 4%

O instituto ouviu 1.204 eleitores de São Paulo acima de 16 anos entre 3 e 4 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-03608/2024, é de 95%.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, sem que seja informado aos eleitores quais são os candidatos, há empate técnico na liderança entre Boulos e Marçal. Veja:

‌



Guilherme Boulos: 19%

Pablo Marçal: 15%

Ricardo Nunes: 10%

Tabata Amaral: 4%

Atual prefeito/no atual: 2%

José Luiz Datena: 1%

Marina Helena: 1%

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 1%

Outras respostas: 2%

Em branco/nenhum: 7%

Não sabem/recusam: 38%

Cenários de segundo turno

O Datafolha fez três projeções de segundo turno. Na primeira, entre Nunes e Marçal, o atual prefeito tem 53% das intenções de voto, enquanto o do PRTB aparece com 31%. Em branco/nulo/nenhum são 15%, e não sabem 2%.

Em um cenário entre Boulos e Marçal, o político do PSOL aparece à frente com 45%, contra 39% do rival. Em branco/nulo/nenhum são 12%, e não sabem 3%.

Considerando um cenário entre Nunes e Boulos, o candidato do MDB tem 49%, e o do PSOL, 37%. Em branco/nulo/nenhum são 11%, e não sabem 2%.