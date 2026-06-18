Alan Rick encabeça corrida ao governo do AC; Cameli, Bittar e Viana lideram disputa ao Senado
A pesquisa também mensurou o nível de satisfação da população sobre o atual governo de Maílza Assis
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A nova edição da pesquisa Real Time Big Data, realizada no Acre, apontou que o senador Alan Rick (Republicanos) lidera a disputa pelo governo do estado, com 39% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O parlamentar é seguido pela atual governadora, Maílza Assis (PP), com 26%, e por Tião Bocalom (PSDB), com 18%.
Cenário para o Primeiro Turno
- Alan Rick (Republicanos): 39%
- Mailza Assis (PP): 26%
- Tião Bocalom (PSDB): 18%
- Thor Dantas (PSB): 5%
- Eudo Raffael (PCB): 0%
- Nulo/Branco: 6%
Cenários para o Segundo Turno
- Rick x Mailza Assis
- Alan Rick (Republicanos): 46%
- Mailza Assis (PP): 35%
- Nulo/Branco: 10%
- Rick x Bocalom
- Alan Rick (Republicanos): 55%
- Tião Bocalom (PSDB): 26%
- Nulo/Branco: 11%
- Mailza Assis x Bocalom
- Mailza Assis (PP): 40%
- Tião Bocalom (PSDB): 28%
- Nulo/Branco: 12%
O estudo também mensurou o nível de satisfação da população com a atual gestão estadual. O trabalho da governadora Maílza Assis é aprovado por 67% dos entrevistados e desaprovado por 29%. Na avaliação qualitativa, 44% consideram a gestão como “ótima ou boa”, enquanto 32% a avaliam como “regular” e 22% a definem como “ruim ou péssima”.
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Disputa para o Senado Federal
Para o Senado Federal, a eleição no estado preverá o preenchimento de duas vagas. De acordo com os dados consolidados do primeiro e segundo votos (reduzidos para 100%), Gladson Cameli (PP) lidera com 27% das intenções de voto do eleitorado acreano. O atual governador é seguido por Márcio Bittar (PL), com 18%, e Jorge Viana (PT), com 15%.
Resultados para o Senado
- Gladson Cameli (PP): 27%
- Márcio Bittar (PL): 18%
- Jorge Viana (PT): 15%
- Mara Rocha (Republicanos): 11%
- Sérgio Petecão (PSD): 6%
- Nulo/Branco: 6%
- Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade): 5%
- Inácio Moreira (Rede): 4%
- Júnior Feitosa (DC): 1%
- NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 7%
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