Alan Rick encabeça corrida ao governo do AC; Cameli, Bittar e Viana lideram disputa ao Senado A pesquisa também mensurou o nível de satisfação da população sobre o atual governo de Maílza Assis

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alan Rick lidera a corrida para o governo do Acre com 39% das intenções de voto.

Maílza Assis, atual governadora, tem 67% de aprovação em sua gestão.

Gladson Cameli lidera a disputa para o Senado com 27% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada pela Real Time Big Data no Acre. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alan Rick lidera corrida para governo do estado, enquanto Cameli, Bitar e Viana disputam vaga no Senado Montagem/ Senado Federal/ Agência Acre/ Senado Federal

A nova edição da pesquisa Real Time Big Data, realizada no Acre, apontou que o senador Alan Rick (Republicanos) lidera a disputa pelo governo do estado, com 39% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O parlamentar é seguido pela atual governadora, Maílza Assis (PP), com 26%, e por Tião Bocalom (PSDB), com 18%.

Cenário para o Primeiro Turno

Alan Rick (Republicanos): 39%

Mailza Assis (PP): 26%

Tião Bocalom (PSDB): 18%

Thor Dantas (PSB): 5%

Eudo Raffael (PCB): 0%

Nulo/Branco: 6%

Cenários para o Segundo Turno

Rick x Mailza Assis

Alan Rick (Republicanos): 46%

Mailza Assis (PP): 35%

Nulo/Branco: 10%

Rick x Bocalom

Alan Rick (Republicanos): 55%

Tião Bocalom (PSDB): 26%

Nulo/Branco: 11%

Mailza Assis x Bocalom

Mailza Assis (PP): 40%

Tião Bocalom (PSDB): 28%

Nulo/Branco: 12%

O estudo também mensurou o nível de satisfação da população com a atual gestão estadual. O trabalho da governadora Maílza Assis é aprovado por 67% dos entrevistados e desaprovado por 29%. Na avaliação qualitativa, 44% consideram a gestão como “ótima ou boa”, enquanto 32% a avaliam como “regular” e 22% a definem como “ruim ou péssima”.

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Disputa para o Senado Federal

Para o Senado Federal, a eleição no estado preverá o preenchimento de duas vagas. De acordo com os dados consolidados do primeiro e segundo votos (reduzidos para 100%), Gladson Cameli (PP) lidera com 27% das intenções de voto do eleitorado acreano. O atual governador é seguido por Márcio Bittar (PL), com 18%, e Jorge Viana (PT), com 15%.

Resultados para o Senado

Gladson Cameli (PP): 27%

Márcio Bittar (PL): 18%

Jorge Viana (PT): 15%

Mara Rocha (Republicanos): 11%

Sérgio Petecão (PSD): 6%

Nulo/Branco: 6%

Dr. Eduardo Velloso (Solidariedade): 5%

Inácio Moreira (Rede): 4%

Júnior Feitosa (DC): 1%

NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 7%

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