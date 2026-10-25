Suspeita de bomba em Manaus mobiliza autoridades; votação segue normalmente

O grupo especializado da Polícia Militar recebeu uma denúncia de bomba em uma escola municipal no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus (AM) , neste domingo (25). A equipe realizou uma varredura no local após isolar a área.



O trabalho começou por volta das 9h e foi concluído por volta das 11h, com detonação de dois materiais ou dois objetos suspeitos e também o descarte de um terceiro. A votação seguiu normalmente e não houve incidente no local, segundo a Polícia Militar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!