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Suspeita de bomba em Manaus mobiliza autoridades; votação segue normalmente

Ameaça foi descartada pela equipe especializada após varredura detalhada

2026|Do R7

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O grupo especializado da Polícia Militar recebeu uma denúncia de bomba em uma escola municipal no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus (AM), neste domingo (25). A equipe realizou uma varredura no local após isolar a área.

O trabalho começou por volta das 9h e foi concluído por volta das 11h, com detonação de dois materiais ou dois objetos suspeitos e também o descarte de um terceiro. A votação seguiu normalmente e não houve incidente no local, segundo a Polícia Militar.

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