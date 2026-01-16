Acordo com a China é ‘resposta diplomática’ do Canadá a Trump, afirma professor Parceria estratégica assinada por Xi Jinping e Mark Carney envolve redução de tarifas, comércio de veículos elétricos e retirada de vistos

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA China e Canadá assinam acordo de parceria estratégica, pondo fim a disputas diplomáticas.

Canadá permitirá entrada de 49 mil veículos elétricos chineses com taxas preferenciais de 6,1%.

China reduzirá tarifas sobre produtos de canola de 84% para cerca de 15% e permitirá entrada de canadenses sem visto.

Acordo é visto como resposta às provocações de Trump, segundo o professor Vitelio Brustolin. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O presidente chinês e o primeiro-ministro canadense assinaram um acordo de parceira estratégica. Mark Carney afirmou que o acordo é histórico e põe fim a anos de disputas diplomáticas acirradas. Segundo o tratado, o Canadá vai permitir a entrada de 49 mil veículos elétricos fabricados na China com taxas preferenciais de 6,1%.

Já a China vai reduzir as tarifas sobre produtos derivados de canola de 84% para cerca de 15% a partir de março. A China também passa a permitir a entrada de visitantes canadenses sem visto. Segundo Xi Jinping, o desenvolvimento saudável das relações beneficia os interesses comuns dos dois países.

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (16), Vitelio Brustolin, pesquisador e professor de relações internacionais, explica que a decisão pelo acordo acontece após Trump afirmar que iria transformar o Canadá em 51º estado dos Estados Unidos e chamar Carney de “governador”.

“Então, isso é o maior vizinho, o país que tem a maior fronteira terrestre com os Estados Unidos, dando uma resposta diplomática às provocações do Trump”, diz Brustolin. Segundo o professor, existe inclusive uma campanha dentro da União Europeia para que o Canadá se torne membro do bloco europeu.

